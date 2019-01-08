Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
8 Ocak 2019 12:47

SİYAD yılın filmini seçti: Roma

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri, Roma'yı 2018'in En İyi Yabancı Filmi seçti.


Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri, Alfonso Cuarón imzalı Roma’yı 2018’in En İyi Yabancı Filmi seçti. SİYAD üyeleri tarafından geçen yıl Türkiye'de sinemalarda vizyona giren tüm yabancı filmler arasında yapılan oylama sonucunda en çok oyu alarak birinci sırada yer alan Roma'nın ithalatçısına ödülü, Şubat ayında düzenlenecek 51. SİYAD Ödül Töreni'nde verilecek.


SİYAD üyelerinin seçimiyle belirlenen 2018 yılının en iyi 20 yabancı filmi aldıkları oy sırasına göre şunlar:


1- Roma


2- Phantom Thread


3- Beni Adınla Çağır


4- Zama


5- The Florida Project


6- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri


7- Hiçbir Zaman Burada Değildin


8- Soğuk Savaş


9- Sevgisiz


10- Transit


11- Mekânlar ve Yüzler


12- Climax


13- Western


14- Köpek Adası


15- Yaz


16- Mirasçılar


17- Thelma


18- Karanlıkla Karşı Karşıya


19- Muhteşem Kadın


20- Müze



SİYAD, yine üyelerinin oylarıyla belirleyeceği 2018 Türkiye Sineması Ödülleri'nin adaylarını ise önümüzdeki hafta açıklayacak. 2018 Türkiye Sineması Ödülleri'ni kazananlar da Şubat ayında düzenlenecek 51. SİYAD Ödül Töreni'nde ödüllerine sahip olacaklar.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    • SİYAD yılın filmini seçti: Roma SİYAD yılın filmini seçti: Roma

      Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri, Roma'yı 2018'in En İyi Yabancı Filmi seçti.

    • "Spoiler verdi ama kimse fark etmedi"

      Kevin Feige, uzun süre tartışılan ve merak edilen Avengers: Endgame isminin Avengers: Infinity War'da (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı) Benedict Cumberbatch'ın hayat verdiği Dr. Strange tarafından kullanıldığı açıkladı.

    • 4 Ocak vizyona giren filmler 4 Ocak vizyona giren filmler

      Sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli, 8 film vizyona girecek. Haftanın öne çıkan yapımları ise; Cannes Film Festivali'nde "En İyi Senaryo Ödülü"nü kazanan "Üç Hayat", Paul Dano’nun ilk yönetmenlik denemesi "Yangın Yeri" ve yerli yapım "Bekarlığa Feda".

    • En kötü öpüşen ünlüler En kötü öpüşen ünlüler

      Filmlerdeki duygu dolu, sonu öpüşmeyle biten sahneler izleyicilerin hoşuna gidebilir ama rol gereği öpüşenler için cehennem azabına dönüşebilir! Karşınızda Hollywood'un en kötü öpüşen oyuncuları!

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir