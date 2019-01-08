SİYAD yılın filmini seçti: Roma

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri, Alfonso Cuarón imzalı Roma’yı 2018’in En İyi Yabancı Filmi seçti. SİYAD üyeleri tarafından geçen yıl Türkiye'de sinemalarda vizyona giren tüm yabancı filmler arasında yapılan oylama sonucunda en çok oyu alarak birinci sırada yer alan Roma'nın ithalatçısına ödülü, Şubat ayında düzenlenecek 51. SİYAD Ödül Töreni'nde verilecek.
SİYAD üyelerinin seçimiyle belirlenen 2018 yılının en iyi 20 yabancı filmi aldıkları oy sırasına göre şunlar:
1- Roma
2- Phantom Thread
3- Beni Adınla Çağır
4- Zama
5- The Florida Project
6- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
7- Hiçbir Zaman Burada Değildin
8- Soğuk Savaş
9- Sevgisiz
10- Transit
11- Mekânlar ve Yüzler
12- Climax
13- Western
14- Köpek Adası
15- Yaz
16- Mirasçılar
17- Thelma
18- Karanlıkla Karşı Karşıya
19- Muhteşem Kadın
20- Müze
SİYAD, yine üyelerinin oylarıyla belirleyeceği 2018 Türkiye Sineması Ödülleri'nin adaylarını ise önümüzdeki hafta açıklayacak. 2018 Türkiye Sineması Ödülleri'ni kazananlar da Şubat ayında düzenlenecek 51. SİYAD Ödül Töreni'nde ödüllerine sahip olacaklar.