SİYAD yılın filmini seçti: Roma

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri, Alfonso Cuarón imzalı Roma’yı 2018’in En İyi Yabancı Filmi seçti. SİYAD üyeleri tarafından geçen yıl Türkiye'de sinemalarda vizyona giren tüm yabancı filmler arasında yapılan oylama sonucunda en çok oyu alarak birinci sırada yer alan Roma'nın ithalatçısına ödülü, Şubat ayında düzenlenecek 51. SİYAD Ödül Töreni'nde verilecek.



SİYAD üyelerinin seçimiyle belirlenen 2018 yılının en iyi 20 yabancı filmi aldıkları oy sırasına göre şunlar:

1- Roma



2- Phantom Thread



3- Beni Adınla Çağır



4- Zama



5- The Florida Project



6- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri



7- Hiçbir Zaman Burada Değildin



8- Soğuk Savaş



9- Sevgisiz



10- Transit



11- Mekânlar ve Yüzler



12- Climax



13- Western



14- Köpek Adası



15- Yaz



16- Mirasçılar



17- Thelma



18- Karanlıkla Karşı Karşıya



19- Muhteşem Kadın



20- Müze





SİYAD, yine üyelerinin oylarıyla belirleyeceği 2018 Türkiye Sineması Ödülleri'nin adaylarını ise önümüzdeki hafta açıklayacak. 2018 Türkiye Sineması Ödülleri'ni kazananlar da Şubat ayında düzenlenecek 51. SİYAD Ödül Töreni'nde ödüllerine sahip olacaklar.