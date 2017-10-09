SİYAD'dan sansürlenen Blade Runner 2049 için açık mektup





Blade Runner 2049'un basın gösteriminden beri konuşulan filmin belli sahnelerine oto-sansür uygulanmasıyla ilgili Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) bir açıklama yayınladı. Uygulanan otosansürün Türkiye'deki sinema seyircisine bir hakaret olduğunu belirten SİYAD yönetim kurulu, yayınlanan açık mektupla Sony Pictures'ın özür dilemesini talep etti.



Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), Blade Runner 2049'un Türkiye'de otosansüre kurban giden kopyayla gösterime girmesine ilişkin Sony Pictures'a ithafen açık bir mektup yayınladı.Blade Runner 2049'un basın gösteriminden beri konuşulan filmin belli sahnelerine oto-sansür uygulanmasıyla ilgili Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) bir açıklama yayınladı. Uygulanan otosansürün Türkiye'deki sinema seyircisine bir hakaret olduğunu belirten SİYAD yönetim kurulu, yayınlanan açık mektupla Sony Pictures'ın özür dilemesini talep etti.



SİYAD'dan Sony Pictures'a Açık Mektup:





Blade Runner 2049’u Türkiye Piyasası için Otosansürlemek Türkiye’deki Sinema İzleyicilerine Hakarettir.



Türkiye’ye Blade Runner 2049’ın oto-sansürlü bir versiyonunu sunmanızı infialle karşılıyor ve de bunu “yerel kültüre saygı” olarak meşrulaştırma çabanızdan derin rahatsızlık duyuyoruz. Kendini “yerel bir kültür” için neyin uygun olup neyin uygun olmadığına karar verme yetkisinde görüp bunu sözkonusu “kültüre” empoze etmek, o “kültüre” yapılabilecek en büyük saygısızlıkların başında gelir. Türkiye halkının ve özelde Türkiye’deki sinema izleyicilerinin her çeşit çıplaklık görüntüsünden rahatsızlık duyacaklarını varsaymak Türkiye halkına ve Türkiye’deki sinema izleyicilerine hakaret niteliği taşımaktadır.



Türkiye’de filmlerin sansürlenmesinden muzdarip olduğumuz bir gerçek olsa da (bizler ulusal sansüre de karşıyız), sizin pozisyonunuz şu ana dek maruz kaldığımız ulusal sansürden bile daha gülünç biçimde darlaştırıcı bir pozisyon.



Bu konuda derhal özür dilenmesini ve mevcut durumun en kısa sürede düzeltilmesini, geçmişte de yaşanmış olabileceği kuşkusu yaratan benzer durumların bir daha tekrarlanmamasını talep ediyoruz.



Saygılarımızla



Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Yönetim Kurulu



* SİYAD, Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonı (FIPRESCI) üyesidir.