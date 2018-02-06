United Front Games’in geliştirip Square Enix firmasının 2012’de değişik platformlarda dünya çapında yayınladığı oyun, Hong Konglu ünlü aktör Donnie Yen’in başrolünde yer aldığı bir film ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak.
6 Şubat 2018 12:13
‘Sleeping Dogs’ oyunu sinemaya uyarlanıyor
Popüler aksiyon, dövüş ve macera oyunu Sleeping Dogs, aynı adlı bir film ile beyaz perdeye aktarılıyor.
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