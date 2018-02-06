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Sinema>  Sinema Haberleri
6 Şubat 2018 12:13

‘Sleeping Dogs’ oyunu sinemaya uyarlanıyor

Popüler aksiyon, dövüş ve macera oyunu Sleeping Dogs, aynı adlı bir film ile beyaz perdeye aktarılıyor.

United Front Games’in geliştirip Square Enix firmasının 2012’de değişik platformlarda dünya çapında yayınladığı oyun, Hong Konglu ünlü aktör Donnie Yen’in başrolünde yer aldığı bir film ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Ip Man serisi ve Rouge One: A Star Wars Story gibi yapımlarla tanıdığımız Donnie Yen, oyunda olduğu gibi bol aksiyonlu dövüş sahnelerinde boy gösterecek. Oyunda Hong Kong’daki suç örgütü Sun On Yee Triad’ı çökertmekle görevli olan Wei Shen adlı polis memurunu filmde Donnie Yen canlandıracak.
Uyarlama senaryosunu Jacob Krarup’un kaleme aldığı filmin yönetmenlik koltuğunda kimin oturduğu henüz netlik kazanmadı.
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