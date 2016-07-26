Snowden'dan ikinci trailer yayınlandı

Yaşadığımız çağda nefret kazanmak da, takdir kazanmak da oldukça hızlı ve koalylıkla gerçekleşiyor. Wikileaks ile dünyanın birçok ülkesiyle ilgili sırları ortaya çıkarıp tüm dünyaya gizli belgelerin yayılmasını sağlayan Julian Assange, hem takdir ediliiyor; hem de büyük bir nefrete mazhar oluyor örneğin. Aynı şekilde CIA ve NSA çalışanıyken NSA belgelerini medyayla paylaşan, NSA sızıntılarını paylaşan bilgisayar uzmanı Edward Snowden da birçok tepki gördü. Ancak hakkında ne düşünüyor olursanız olun, günümüzde iyi bir bilgisayar kullanıcısı olmanın ve interneti verimli kullanabilmenin neleri başartabileceğini ortaya koydu kendisi ve yaptıkları. Tüm bunlar asla yabana atılacak şeyler değil. Edward Snowden, son yılların en önemli görülen ve en çok konuşulan kişilerinden birisi. Şimdi ise Rus avukatı Anatoly Kucherena'nın kaleme aldığı "Time of the Octopus" isimli romanına dayanan ve Rusya'dayken yaşadıklarını anlatan bir filmle Edward Snowden, sinemaya taşınıyor. Beyaz perdeye taşınan bu hikaye, oldukça güçlü bir ilk intibayla San Diego'daki Comic Con'daki korsan gösterimden ayrıldı. Öyle görünüyor ki Snowden'ı uzun bir süre konuşacağız.

Hollywood filmi reddetti





The Doors gibi biyografik filmlerde de imzası bulunan, politik filmleri oldukça dikkat çeken, filmlerinin her aşamasında dikkatle çalışan bir yönetmen Oliver Stone. Edward Snowden'ın hayatını filmleştirme fikrinin ondan çıkmış olması, bu anlamda şaşırtıcı değil. Oliver STone, bu filmi hayata geçirebilmek için oldukça ısrarcı davranmış. Hollywood'da birçok büyük film şirketinin kapısını çalmış ve hepsinden olumsuz yanıt almış. Bunun nedeni, şirketlerin filmle ilgili endişelerinin bulunmasıymış. Filmin sansürleneceğini düşünüp reddetmişler. San Diego'da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Comic Con'da yaptıkları izinsiz gösterimde filmle ilgili bir panel gerçekleştirildi ve Stone, bu konuya açıklık getirdi.

"NSA'nın filmler üzerinde sansürle ilgili bir yetkisi olmadığını gördük. Ancak film şirketleri buna rağmen reddediyordu," diyor Oliver Stone. Amerika'dan yatırım alamayınca filmin desteğini Fransa ve Almanya'dan sağlamış. Politik işlerin altından başarıyla kalkan Oliver Stone için, bu zorluklar pek de büyük bir sorun haline dönüşmemiş belli ki, film Comic Con'a katılıp tanıtılma şansını bulmuş. Üstelik Comic Con tam bir süper kahraman geçidiyken aradan sıyrılabilmeyi başarması, çok da kolay değildi.

Başrolü çok tanıdık







Son yıllarda Hollywood'un bol bol konuştuğu aktör Joseph Gordon-Levitt, Edward Snowden'ı canlandırıyor. Benzerliği oldukça dikkat çekti elbette. Oyunculuk yeteneğinin de tartışılmaz olduğu düşünülünce Snowden, herkes için beklentileri yükselten bir film olup çıkıyor. Son dönemin popüler filmleri Inception, Dark Knight Rises, 500 Days of Summer gibi birçok önemli yapımda yer aldıktan sonra şimdi de Snowden'da karşımıza çıkacak.

Kendisinin trailer'lardaki performansı bile birçok eleştirmen ve sinemasever tarafından eleştirildi. Snowden'ın sesine benzer bir tonda konuşabilmek için uğraşan Joseph Gordon-Lewitt, bu düşük tonlu ses üzerinden hem olumlu hem olumsuz eleştirilerle karşılaştı. Moviefone, Gordon-Levitt'in performansını "Snowden'ın sesini tam olarak taklit etmiş" şeklinde yorumlarken, birçok eleştirmen de "saçma" buldu. Tüm bu yorumlarla ilgili Joseph Gordon-Levitt, "insanların verdiği tepkilerle ilgili hiçbir şey beni şaşırtmıyor" dedi.

Edward Snowden filmle ilgili ne diyor?







Oliver Stone, Edward Snowwden ile birçok kez görüşmüş. Özellikle filmin hazırlık sürecinde bir araya gelmişler. Filminin çekilmesini planlarken, aslında beyazperdede ilk kez görüneceğinin de farkında değilmiş. Oliver Stone kendisiyle filmin DVD'si için birkaç röportaj yapmış.

"2013'ten beri süregelen olayları, bunların benim için ne ifade ettiğini anlattım ve sanırım Oliver bunu beğendi." diyor Snowden. Rusya'dan geçen yıl sığınma hakkı aldıktan sonra eşiyle birlikte oraya yerleşmiş ve hala orada yaşıyor. Ancak yine de Ülkemi seviyorum, arkadaşlarımla birlikte yapmaya çalıştığımız şeyi seviyorum. Hwer gün gurur duyabileceğim bir şeyi yapmaya çalışıyorum." diyor.

İlk gayriresmi gösterimini gerçekleştiren Snowden filmi, birçok ilginç yorumla karşılaştı. Örneğin Yahoo'da filmle ilgili "tehlikeli derecede dramatik" yorumu yapılmış. Sadece trailer üzerine yapılan bu yorum, filmin tamamını izlediğimiz zaman nelerler karşılaşacağımızı ortaya koyuyor aslında.





