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Sinema>  Sinema Haberleri
30 Ocak 2018 10:19

Soderbergh'in Iphone ile çektiği gerilim filminden fragman

Steven Soderbergh’in akıllı telefonla çektiği psikolojik gerilimi “Unsane”den fragman yayınlandı.

Traffic, Logan Lucky ve Erin Brokovich gibi filmlerin yönetmeni Steven Soderbergh’in önümüzdeki aylarda vizyona girecek ve tamamı akıllı telefon kamerasıyla çekilmiş psikolojik gerilimi Unsane‘den etkileyici bir fragman paylaşıldı.

Yönetmenin an itibariyle festivalleri gezen yeni filminin başrolünde The Crown dizisiyle tanıdığımız Claire Foy’u izleyeceğiz. Kendini takip ve rahatsız eden bir kişiden kaçmaya çalışırken kendini bir akıl hastanesinde bulan ve burada da en büyük korkusuyla karşı karşıya gelen bir kadını merkezine alan filmden yayınlanan fragman, fazlasıyla çarpıcı bir gerilimin bizi beklediğine işaret ediyor.
Senaryosu son olarak 2010 yılında vizyona giren Jackie Chan’li komedi filmi The Spy Next Door‘un senaryosunu yazan ikili James Greer ve Jonathan Bernstein tarafından yazılan filmin Türkiye’deki vizyon tarihi henüz bilinmiyor. Unsane‘in ABD için belirlenmiş vizyon tarihi ise 23 Mart.

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