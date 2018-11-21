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21 Kasım 2018 12:22

Sofia Vergara bombayı patlattı

Yıldız oyuncu Sofia Vergara kendi tasarladığı çanta ve ayakkabılarının tanıtımını yaptı.


Modern Family dizisindeki rolüyle televizyonlarda boy gösteren latin güzel Sofia Vergara, yeni işinin duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı. Instagram hesabından paylaştığı kımızı askısız elbiseyle verdiği pozun altına: “Yeni ayakkabı ve çanta koleksiyonumu duyurmaktan büyük heyecan duyuyorum. Beğeneceksiniz!” notuyla paylaştı.



46 yaşındaki yıldızın tasarımları çok kısa sürede onbinlerce beğeni topladı. Kırmızı halıda giyilebilecek tarzda çarpıcı görünen ayakkabı ve çantalar ise şimdiden yok satmaya başladı. Yeni ayakkabı ve çanta tasarımlarının duyurusunu yaptığı fotoğraflar paylaşan Vergara, tek renk elbiseler giymeyi tercih etti. En çok kazanan kadın dizi oyuncusu olan Sofia Vergara, 2018 yılında iki filmde yer aldı. İspanyol yapımı The Con Is On ile izleyicileri güldürürken, Bent filminde bir cinayeti çözmeye çalışan üst düzey polis rolünde boy gösterdi.



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