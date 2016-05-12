Son 10 yılın en iyi 10 komedi filmi

Küçük Gün Işığım - Little Miss Sunshine









2006 yapım komedi dram filmi olan Küçük Gün Işığım 4 dalda Oscar'a aday gösterilmiş, ikisini de kazanmayı bilmişti. Filmde Greg Kinnear, Toni Collette, Steve Carell, Abigail Breslin, Alan Arkin ve Paul Dano rol alırken, filmin yönetmenliğini Jonathan Dayton ve Valerie Faris yapmıştı.



Bay Evet - Yes Man









Jim Carrey'nin 2000li yıllarda en çok ses getirdiği filmlerden biri olan Bay Evet'de başarılı aktör her şeye evet diyen bir adamı canlandırıyor. Peyton Reed'in yönetmenliğindeki komedi filminde usta aktöre Zooey Deschanel, Bradley Cooper gibi yıldızlar eşlik ediyor.



Zombieland









Zombi filmlerinin türemeye ve popülerleşmeye başladığı yıllarda oldukça basit bir konu üzerinden işlenilen bir komedi filmi olan Zombieland özellikle aldığı IMDB puanıyla oldukça şaşırtmıştı. Büyük beğeni kazanan komedi filminde zombi salgınından kurtulmaya çalışan bir grup insanın macerası anlatılıyor. Yönetmenliğini Ruben Fleischer‘ın yaptığı filmin başrollerinde Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin, Amber Heard ve Mila Kunis bulunuyor.



Felekten Bir Gece -Hangover









Serinin tüm filmlerini bu listeye dahil etsek yanlış olmaz sanırım. Fazla alkol alan birbirinden farklı üç arkadaşın gece fantastik şeyler yapıp sabaha hiçbir şey hatırlamamalarını konu alan filmimizin başrollerinde Zach Galifianakis, Bradley Cooper, Justin Bartha bulunurken yönetmenlik koltuğunda Todd Phillips oturuyor.



Çılgın Hırsız - Despicable Me









Komedi filmimize dünya çapında ses getiren minionların filmi Çılgın Hırsız'ı eklemezsek büyük ayıp etmiş oluruz. 2 filmden oluşan animasyon filminin ilki 2010'da vizyona girerken ikincisi 2013'de hayranlarıyla buluştu.







Babamın Penguenleri - Mr. Popper's Penguins









Yine bir Jim Carrey filmi olan Babamın Penguenleri filmi, kendisi küçük yaşlarda Antarktika'ya giden babasından hediye olarak penguen alan bir adamın çocukları ve penguenleriyle macerasını anlatan film her ne kadar büyük başarılar elde etmiş olmasa da Jim Carrey'nin oyunculuğuyla bizi mest etmiş, güldürmüş ve mutlu sonuyla sevindirmişti.



Patrondan Kurtulma Sanatı - Horrible Bosses









Seth Gordon tarafından yazılıp yönetilen 2011 yapım film konusu bakımından oldukça eğlenceli ve komik. 3 arkadaşın patronlarından kurtulmak için giriştikleri maceraları anlatan film serisinin başrollerinde Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Colin Farrell, Kevin Spacey ve Jamie Foxx yer alıyor.



Barfi! Aşkın Dile İhtiyacı Yoktur









Hem işitme hem de konuşma engelli bir genç olan Barfi'nin aşkını anlatan film aslında klasik bir Bollywood eseri. İçeriğindeki müzikalleri, dansları, gerçekçi dokunuşları ve komikliğiyle izleyenlerin kalbinde taht kuran filmin başrollerinde Ranbir Kapoor, Priyanka Chopra, Ileana bulunurken Anurag Basu hem yazıp hem de yönetiyor.



Ayı Teddy - Ted







Bir çocuk olduğunuzu düşünün ve küçüklükten beri yanınızdan ayırmadığınız ayınızın canlandığını düşünün. Elbette ayınızın masum ve naif olmasını bekleyebilirsiniz ancak John Bennett'in ayısı hiç de öyle değil! Küfürbaz ve ahlak kurallarını çiğneyen Ayı Teddy bir o kadar da sempatik ve komik. Mark Wahlberg ve Mila Kunis filmin başrollerini paylaşırken Seth MacFarlane hem yönetiyor hem de oynuyor.



Buraya Kadar - This is the End









Son olarak yazar önerisi film desek bunun için yanlış olmaz... Belki herkese hitap etmeyebilir ancak Buraya Kadar, fantazi ve komedi anlamında türünün en iyi örneklerinden biri. Yönetmenliğini Seth Rogen ve Evan Goldberg'in yaptığı filmin başrollerinde Rogen, James Franco, Jonah Hill, Jay Baruchel, Danny McBride ve Craig Robinson yer alıyor. Bu saydığımız isimler filmde aynı kendi adlarıyla oynuyor... Dünyanın sonu gelmiş ve bu ünlülerimiz içinde Rihanna'nın ve Emma Watson'un olduğu bir partide kaçınılmaz sona yakalanıyor... Daha fazla anlatmadan eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin.





SELİM GERÇEKER