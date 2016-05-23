23 Mayıs 2016 05:47 Son 10 Yılın En İyi 10 Romantik-Komedi Filmi Aşkın ve mizahın bir arada gittiği içimizi ısıtan romantik komedilerin son 10 yılda çıkmış olanlarından en iyilerini derledik.

Sinemanın olmazsa olmazı konusu Romantik Komedi'ye aşina olmamış çok insan var. Aşkın ve mizahın bir arada gittiği içimizi ısıtan romantik komedilerin son 10 yılda çıkmış olanlarından en iyilerini derledik.

Umut Işığım - Silver Linings Playbook









ABD yapım David O. Russell'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jacki Weaver, Chris Tucker bulunuyor. Bir günde her şeyini kaybeden bir tarih öğretmeninin bir yemek karşılaştığı kızı kullanarak karısına ulaşmaya çalışmasını izlediğimiz film, 2011'de vizyona girmişti.



Aşkın (500) Günü - (500) Days of Summer









Joseph Gordon-Levitt ve Zooey Deschanel'in başrollerini paylaştığı 2009 yapım romantik komedi filminin yönetmenlik koltuğunda Marc Webb oturuyordu. Filmin senaryosunu yazan Scott Neustadter ve Michael H. Weber birçok dalda ödül kazanmıştı. Film Mimarlık okuyan; fakat tebrik kartı şirketinde yazar olarak çalışan Tom Hansen, 8 Ocak’ta patronunun yeni asistanı Summer (Yaz) Finn’le tanışmasıyla başlar. Ancak yapımda doğrusal bir çizelge olmadığı için film kronolojik sırayla ilerler ve bize aşkın 500 gününü gösterir.



Sıcak Kalpler - Warm Bodies









Bir paranormal romantik zombi komedi film olan yapım, Isaac Marion'un Sıcak Bedenler adlı romanından beyaz perdeye uyarlanmıştı. Başrollerinde Nicholas Hoult ve Teresa Palmer oynarken filmde Julia ve R adında bir zombi arasında gelişen aşkı izlemiştik.







Paris'te Gece Yarısı - The Midnight in Paris









Bir romantik komedi fantazi filmi olarak dikkat çeken The Midnight in Paris, klasik bir Woody Allen yapımı olmasıyla ilgi üzerine çekmişti.Filmin başrollerinde Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Kathy Bates, Adrien Brody, Carla Bruni ve Michael Sheen gibi isimler vardı.



Aşkı Yakala - Man Up









Listeye biraz da geçen yıldan biraz film serpiştirelim dedik ve 2015 yapım Man Up'ı dahil ettik. Yönetmenlik koltuğunda Ben Palmer'in oturduğu filmin başrollerinde Simon Pegg, Keir Charles, Phoebe Waller-Bridge, Lake Bell bulunuyor. Romantik komedimizin IMDB puanı hiç de fena değil.



Uzatmalı Nişanlım - The Five-Year Engagement









Efsane dizilerden How I Met Your Mother'ın Marshall'ı olarak bildiğimiz Jason Segel'in yazıp oynadığı 2012 komedi filminin yönetmenliğinde Nicholas Stoller bulunuyor. Oldukça eğlenceli tarzda romantik komedi olan filmde Jason Segel'a Emily Blunt ve Chris Pratt eşlik ediyor.



Kadin Aklı Erkek Aklı - The Ugly Truth









Başrollerini Katherine Heigl ve Gerard Butler paylaştığı ABD yapım romantik komedi filminin yönetmenlik koltuğunda Robert Luketic oturuyordu. Bir TV programcısının komşusuna aşık olup onu tavlamak için reytingleri yükselten ve aşk hakkında ipuçları veren meslektaşıyla yardımlaşmasını anlatan film 2009'da vizyona girmişti.



Aşkzede - Forgetting Sarah Marshall









Nicholas Stoller'in yönettiği,senaryosunu Jason Segel'in yazdığı bir başka romantik komedi filmi olan Aşkzede'de sevgilisini kaybetmiş ve bunu kabullenmiş bir adam üzerinde işlenen komedi olayları anlatılıyordu.







Çılgın, Aptal, Aşk - Crazy, Stupid, Love









Yönetmenliklerinde Glenn Ficarra ve John Requa'nın bulunduğu romantik komedi filminin başrollerinde Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore , Emma Stone ve Kevin Bacon gibi isimler yer alıyordu. Filmde evlilik sorunları olan bir adamın oldukça çapkın bir adamla tanışarak kızlara bakışının ve iletişiminin değişmesine tanık olmuştuk.



Arkadaştan Öte - Friends with Benefits









Will Gluck'un yönetmenliğindeki filmin başrollerinde Mila Kunis ve Justin Timberlake bulunuyordu. Aşktan dilleri yanmış Jamie ve Dylan'ın tanışması arkadaş olması ardından sevgili olmamak için sorgusuz sualsiz seks yapma kararı aldıklarını anlatan film 2011'de vizyona girmiş, birçok kitle tarafından severek izlenmişti.











SELİM GERÇEKER