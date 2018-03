Son 10 yılın en iyi fantastik filmleri

Sinemada her türün kendine özgü seyirci kitlesi vardır. Bu kitleler farklı türler arasında bazen rahatça seçim yaparken bazen de çok katıdırlar. Ancak bir tür eğer çok iyi yapıtlar çıkarmışsa artık bu film, sadece kendi kitlesi için değil tüm sinema severlerin değişmezi konumuna gelir. İşte fantastik sinemanın, son 10 yıldaki en iyi örneklerini bu tanıma uygun olacak şekilde sizin için derledik.





10- Pan'ın Labirenti (2006)

İspanya'daki Falanjistlerin iktidarı altında yaşamaya maruz kalan küçük bir kız gerçek dünyadan kaçıp, hayal gücüne sığınır. İlk bakışta basit bir "fantastik çocuk" hikayesi gibi görünen filmin hikayesinin alt yapısında yoğun bir politik tavır da bulunur





9- Wristcutters: A Love Story (2006)

Birçok inanış, ölümden sonra başka bir dünyanın varlığına inanır. Bu film de bu başka dünya olgusunu belki de sinema tarihinde hiç işlenmemiş şekilde anlatıyor. Sadece intihar edenlerin gittiği bir ölüler diyarı, sırf bu fikir bile filmi izlenmeye değer kılıyor.





8 -The Curious Case of Benjamin Button (2008)







7- New York Yanılsamaları (2008)

"John Malkovich Olmak" ve "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" gibi büyük fantastik filmlerinin yazarı Charlie Kaufman'ın ilk yönetmenlik denemesi olan filmi bize, hayli ilginç bir sinema deneyimiyaşatıyor. Yapay bir "New York"u stüdyonun içine sokmaya çalışan idealist yönetmen, daha önce hiç yapılmamış bir işin peşinden koşarken film boyu da seyirciyi, "Acaba başarabilecek mi?" sorusuyla baş başa bırakıyor.





6- Avatar (2009)







5- Mr. Nobody (2009)

Sene 2092... Ölüm artık dünya üzerinde görülmeyen bir olaydır. Hayatta kalan son ölümlü 117 yaşındaki Némo isimli bir adamdır. Ölüm döşeğine gelmiş ve "hiçbir" şeyi olmayan bu adamın geçmişi ile ilgilikarmaşalar sadece fantastik film sevdalılarını değil, sinemanın başka türlerine de ilgi duyan seyircileriekranlara kilitleyecektir.





4- Harry Potter ve Ölüm Yadigarları (2010-2011)

Tek kitap'tan sinemaya iki bölüm olarak uyarlanan bu son Harry Potter bölümlerini ayırmadan listemizin dördüncü sırasına yerleştirmeyi uygun görüyorum. Hem böylelikle Harry Potter'e yakışan bir finalden, ayrıayrı bahsetmiyor hem de sınırlı listenin sınırlarını genişletmiş oluyoruz. Küçüklüğünü bildiğimiz Harry Potter'den ayrılmak biraz hüzün verse de 8 filmlik dev seri, her zaman tekrar tekrar izlemek içinbizi bekliyor.



Avatar, hala James Camoron'un yönettiği son film olma ünvanını taşıyor. Fantastik filmlere alışmış olan seyirciler için bile hayal edilmesi imkansız bir şeyi sinemaya taşıyan Cameron, 2023'e kadar 4 tane daha Avatar çekeceğini duyurmuştu.

3- Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (2012)







2- What We Do in the Shadows (2014)

Vampirler hakkında gerçekten ne kadar şey biliyoruz? Peki "Amerikalıların" hep kötü olarak tanıttığı bu yaratıkların evine konuk olsak, onlarla aynı masada yemek yiyip akşam beraber dışarı çıksak nasıl olurdu. Cevabını öğrenmek istiyorsanız bu komediyi asla kaçırmayın.





1- Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015)

Listenin son filmi tabi ki de uzun süredir Star Wars'a hasret kalanlar için geliyor. 10 senelik bir Star Wars hasretinden sonra Türkiye ile birlikte dünyada da salonların tıklım tıklım dolduğu ve herkes tarafından sevilen filmin hakikaten tadı damağımızda kaldı. Bunun farkında olan Disney de Star wars evreninigenişletip 2020'ye kadar bize 5 adet farklı Star Wars filmi sözü verdi. Bunların içinde hem ana serinindevamı olan filmler varken, "rip-off" denilen seriden dallanarak farklı hikayelerin anlatılacağı filmler de seyirci ile buluşacak.



Ekstra - Sen Aydınlatırsın Geceyi 2013

Madem son 10 yılın en iyi fantastik filmlerini listeliyoruz, dünya çapında adı bilinmese de bizim çoksevdiğimiz bir filmi de es geçemezdik.. Bu sebeple "Leyla ile Mecnun" dizisi ile kendine, çokbüyük bir hayran kitlesi oluşturan "uçuk kaçık" yönetmen Onur Ünlü'nün bu filmini de unutmamak da fayda var.





AHMET TOĞAÇ