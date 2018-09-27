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Sinema>  Sinema Haberleri
27 Eylül 2018 10:34

Son Çıkış Tokyo yolunda

Ramin Martin imzalı Son Çıkış filmi 31. Tokyo Uluslararası Film Festivali Ana Yarışma’da.


Ödüllü yönetmen Ramin Matin’in üçüncü uzun metraj sinema filmi “Son Çıkış”, 31. Tokyo Uluslararası Film Festivali Ana Yarışma’da En İyi Film Ödülü için yarışacak. Büyük ve kalabalık şehirlerde yaşayan herkese “Aynı ben!” dedirtecek film, şehir insanının günlük yaşam mücadelesini seyirciyle buluşturan bir kara komedi. Deniz Celiloğlu ve Ezgi Çelik’in başrollerinde yer aldığı “Son Çıkış”, dünya prömiyerini de festivalde gerçekleştirecek.


Bugüne kadar çektiği “Canavarlar Sofrası” (2011) ve “Kusursuzlar” (2013) filmleriyle birçok ödüle layık görülen yönetmen Ramin Matin’in yeni filmi “Son Çıkış”, Asya’nın en önemli film festivallerinden 31. Tokyo Uluslararası Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünde En İyi Film Ödülü için yarışacak.


25 Ekim – 3 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek 31. Tokyo Uluslararası Film Festivali kapsamında 27 Ekim Cumartesi günü dünya prömiyerini de gerçekleştirecek olan “Son Çıkış”; Tahsin’in, kaos ve ikiyüzlülüğün hakim olduğu betonarme yığını İstanbul’dan kaçma çabasını anlatıyor.


Deniz Celiloğlu ve Ezgi Çelik’in başrollerini paylaştığı filmde Pınar Töre, Gizem Erdem, Kerem Fırtına, Gökçen Gökçebağ, Erdem Şenocak, Müfit Kayacan, Ayşenil Şamlıoğlu, Sedat Kalkavan, Tekin Ezgütekin, İbrahim Selim ve İpek Türktan Kaynak da rol alıyor. Emine Yıldırım ve Oğuz Kaynak’ın yapımcı, Yonca Ertürk’ün ise yürütücü yapımcı olduğu, Kurmaca Film yapımı “Son Çıkış”ın görüntü yönetmenliğini Tayman Tekin, sanat yönetmenliğini ise Hülya Karakuş üstleniyor. Senaryosunu N. Can Kantarcı’nın kaleme aldığı filmin kurgusunu ise Evren Luş yaptı.


“Son Çıkış”ın 31. Tokyo Uluslararası Film Festivali’yle başlayan yolculuğu, yurt içi ve yurt dışında birçok festival ile devam edecek.


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