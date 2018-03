Son yılların kadınları

Birçok kitlesel etkinlikte olduğu gibi sinemanın ilk yapımlarında da görünen yüz hep erkeklerdi. Kadınların yazarlık ve yönetmenlikte başarı ile daha görünür olmaya başlamaları daha sonra sinemada kadın hareketini güçlendirdi. Şimdi de 90'lardan bugüne, genç veya yaşlı, birçok farklı kadının hikayesini anlatan filmleri sizin için derledik.





Bridget Jones'un Günlüğü (2001)

Tipik otuz yaş sendromlarının yanında birçok yalnız kadının yaşadığı bunalımları yaşayam Bridget Jones, artık hayatını değiştirmenin planlarını yapmaya başlar. Bir süre sonra değişen ve tam bir çapkın olduğunu fark eden kadının artık eski hayatından eser kalmamıştır. Ancak her şey de planları dahilinde gitmeyecektir.





Sex and the City (1998–2004)

Evet Sex and the City'i filmler arasına yapılan bir listeye ekleme fikri tartışmaya yol açabilir ancak kadınları bu kadar net bir biçimde ana hikaye konusu yapılan bir eseri de TV için yapıldığı için bu liste dışına atamazdık. Birbirinden farklı mizaçlara sahip 4 kadın arkadaşın hikayesini anlatan dizi hem kendine ciddi bir hayran kitlesi yarattı hem de kendinden sonra gelen birçok benzer diziyi etkiledi.





Black Swan (2010)

İnsan psikolojisine dair çok sarsıcı eserler ortaya koyan Darren Aronofsky'nin Oscar'lı tek filmi olan "Siyah Kuğu", tıpkı yönetmenin öteki filmleri gibi birçok kişinin "rahatsız" olacağı bir yapım. Natalie Portman'ın canlandırdığı Nina Sayers karakterinin bale eğitiminde ve sahne gösterimden "mükemmel"e ulaşmak için adeta kendini parçalayan hırsı filmin hikayesini oluşturuyor. Ayrıca Portman'ın olağanüstü performansı da ona Oscar'ı getirmişti.





Changeling (2008)

Bir anne çocuğunu nasıl olur da tanımaz? Gerçek hikayeden uyarlanan film Angelina Jolie'nin canlandırdığı Christine Collins'in, kaybolan oğlu yerine polis tarafından getirilen başka bir çocuğu kendi oğlu olmadığına ısrar etmesi ile başlıyor diyebiliriz. Yaklaşık iki buçuk saatlik süresine rağmen film oldukça hızlı ilerliyor. Kadının oğlu için verdiği mücadelenin yanında Los Angeles polisinin yaptığı hukuksuzlukları da yüz üstüne çıkarması sebebiyle de kadınların, ataerkil topluma karşı direnişleri bağlamında oldukça önemli bir yapım.





Girl, Interrupted (1999)

Yine Angelina Jolie'nin yer aldığı ancak başrolünde Winona Ryder'ın yer aldığı film Susannna Kaysen’in aynı adı taşıyan romanıdan sinemaya uyarlanmıştı. Bir psikiyatri kliğine yatırılan 18 genç bir kadının oradaki personel ve hastalarla olan ilişkisini anlatan film, çoğu zaman Jack Nicholson'un başrolünde olduğu "Guguk Kuşu" ile karşılaştırılmıştı.





The Virgin Suicides (1999)

Türkçe'ye "Masumiyetin İntiharı" olarak çevrilen film, muhafazakar bir Amerikan ailesindeki 5 genç kızın öyküsüne odaklanıyor. En küçük kardeşin intiharı ile başlayan film, hem ergen kızların bunalımını hem de ailenin onlara karşı tutarsız tavırlarını işliyor. Geçen sene Oscar'da En İyi Yabancı Film kategorsinde yarışan Fransız-Türk ortak yapımı "Mustang" filmine de ciddi bir öncü olan The Virgin Suicides ayrıca The Godfather'ın yönetmeni Francis Ford Coppola'nın kızı Sofia Coppola'nın da ilk uzun metrajlı filmidir.





Nymphomaniac: Vol. I & II (2013)

Yaşayan en aykırı sinemacılardan biri olan Lars von Trier'in vizyona çıkan son filmi iki bölümden oluşan Nymphomaniac ne yazık ki yerli seyirci ile sinemada buluşamamıştı. Nemfomani yani kadınlarda aşırı cinsel içgüdüye verilen bir hastalığın adıdır. Böyle bir hormonel bozukluğu olan Joe'nin ergenliğinden başlayarak hayat hikayesini anlatan film kesinlikle pornografik olmayıp, seyirciyi rahatsız edici bir gerçekliğe maruz bırakıyor.





Mavi En Sıcak Renktir (2013)

İlginç bir biçimde çizgi-roman uyarlaması olan ve orjinal Fransızca isminin de Türkçe karşılığı zaten "Adele'nin yaşamı" olan film, ergenlik çağındaki bir kızın cinsel kimliğini keşfedip eşcinselliğini bulmasını konu ediniyor. Tunus'lu yönetmen Abdellatif Kechiche tarafından yönetilen film, Cannes Film Festivali'nin de kendi dönemindeki gözdesi olarak "Altın Palmiye"yi kazanmıştı.





Lilja 4-ever (2002)

16 yaşındaki Lilya, Sovyetler Birliğine bağlı bir ülkenin bir liman kasabasında yaşamaktadır. Hayatı pek istediği gibi gitmese de sürekli bir çıkış yolu aramaktadır. İşte tam bu kaçış anlarının birinde karşısına onu iyi vaatlerle kandıran zengin bir çocuk çıkar. Bu çocuğun peşine takılan Lilya çocuğun kötü emellerini fark edemeyip kötü yola düşer. Bu anlatılanlar size "Beyoğluna oyuncu olmaya giden kızın dramını" anlatan Yeşilçam modeli ağlamaklı filmleri hatırlatmış olabilir. Ancak bu İskandivan filmi emin olun ki bildiğiniz Yeşilçam melodramlarında oldukça farklı.





Milyon Dolarlık Bebek (2005)

Rocky vari filmlerden alıştığımız güçlü, kaslı ve fazlasıyla hırslı erkek boksörlerin hikayesinin karşısında adeta tek başına duran Maggie Fitzgerald "Rockylere" taş çıkartıyor. Birçok sinema ve TV yapımında 2. sınıf roller alan ancak 1964'te Bir Avuç Dolar'dan sonra bır yıldız haline gelen Clint Eastwood'un boks hocası olduğu film birçok farklı alanda da Oscar heykelciğinin sahibi olmuştu.







AHMET TOĞAÇ