Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
16 Ekim 2018 15:21

Songül Öden'in Cannes şıklığı

Songül Öden ile rol arkadaşı Birkan Sokullu, Cannes'da düzenlenen MIPCOM'a katıldı.


Dünyanın önde gelen içerik fuarı MIPCOM'un başlamasıyla berber oyuncular Fransa’ya akın etti. Özellikle televizyon dünyasını yakından ilgilendiren fuarda Songül Öden ile rol arkadaşı Birkan Sokullu boy gösterdi.


Yeni sezonda yeni bir diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Songül Öden ile rol arkadaşı Birkan Sokullu Cannes'da düzenlenen dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörü fuarı MIPCOM'a katıldı.



Kırmızı halıda boy gösteren ikili şıklıkları ile göz doldurdu. Songül Öden, gecede Dilek Hanif tasarımı elbise giydi. Öte yandan, Songül Öden gecede La Casa De Papel’in Profesör’ü Alvaro Morte ile bir araya geldi.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir