Songül Öden'in Cannes şıklığı

Dünyanın önde gelen içerik fuarı MIPCOM'un başlamasıyla berber oyuncular Fransa’ya akın etti. Özellikle televizyon dünyasını yakından ilgilendiren fuarda Songül Öden ile rol arkadaşı Birkan Sokullu boy gösterdi.

Yeni sezonda yeni bir diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Songül Öden ile rol arkadaşı Birkan Sokullu Cannes'da düzenlenen dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörü fuarı MIPCOM'a katıldı.

Kırmızı halıda boy gösteren ikili şıklıkları ile göz doldurdu. Songül Öden, gecede Dilek Hanif tasarımı elbise giydi. Öte yandan, Songül Öden gecede La Casa De Papel’in Profesör’ü Alvaro Morte ile bir araya geldi.