Yapımcı Joel Silver Sherlock Holmes 3'ün çekimlerine bu sonbaharda başlanabileceğini söyledi. Her ne kadar filmin çekileceğine dair asparagas bir yığın haber çıksa da bu sefer galiba gerçekten film geliyor.
Sherlock Holmes 3 ile alakalı söylentiler her taraftaydı ancak bizle bu söylentilere kulak asmıyorduk. Özellikle Robert Downey Jr.'ın Avenger çekimleri için taahhütünün olması bizi, bu dedikodulardan uzak tutuyordu. Ancak sonunda güvenilebilir kaynaklarda dikkate almaya değer yorumlar geldi.
İlk filmlerin yapımcısı Joel Silver: "Bu sonbahar olabilir gibi gözüküyor. Downey yapmak istediğini söyledi. Yılbaşından sonra Avengers filmiyle uğraşması gerekiyor. Elimizde beğendiğimiz bir senaryo var. Jude Law müsait, Downey de öyle. Başarabileceğimizi umuyoruz. Eğer olursa harika, olmazsa başka zamana."
Silver, seyircileri yok yere ümitlendirmek istemese de Sherlock'un potansiyelinin farkındadır. Zor da olsa tamamlayacakları bir filmin onlara büyük kazançlar getirmesi muhtemel.
Eğer bu film sonbaharda çekilirse Downey'i oldukça sıkışık bir program bekliyor. Joel Silver serinin devamı hakkında da konuştu: "Umarım bu son olmaz. Son olacağını sanmıyorum. Kaç tane Bond filmi yaptılar? Karakter olduğu müddetçe yapabiliriz. Bu biten bir hikaye değil. İnsanlar istediği müddetçe artırmaya devam edebiliriz. Bu aktörün kararı. Onlar yapmaya hazırım demeliler."
Birçok Hollywood yapımı gibi Sherlock Holmes serisinin devamı 3. filmin yapacağı hasılata bağlı. Son film dünya çapında 545 milyon dolar hasılat elde etmişti. Şu anda James Coyne de Drew Pearce'ın başladığı senaryoyu alarak geliştirme sürecine geçti.
Filmde yönetmenlik koltuğuna yeniden Guy Ritchie'nin oturması bekleniyor. Snatch filmi ile ünlenen yönetmen kendi üslubunu sinema dünyasına kabul ettirmişti. Öteki Sherlock Holmes filmlerinde de bu üslubundan bazı esintilerin olmadığını söylemek yanlış olurdu.
AHMET TOĞAÇ
21 Mayıs 2016 23:30
Sonunda Sherlock dönüyor
Yapımcı Silver, Sherlock 3'ün çekilmesinin muhtemel olduğunu söyledi.
Yapımcı Joel Silver Sherlock Holmes 3'ün çekimlerine bu sonbaharda başlanabileceğini söyledi. Her ne kadar filmin çekileceğine dair asparagas bir yığın haber çıksa da bu sefer galiba gerçekten film geliyor.
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