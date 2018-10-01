1 Ekim 2018 10:47 Sophie Turner’dan şaşırtan itiraf Game of Thrones'un (Taht Oyunları) Sansa Stark'ı Sophie Turner, Justin Bieber ile tanıştığı zaman bir dolabın içinde ağladığını itiraf etti.

Bugünlerde, 2019'da seyirciyle buluşacak X-Men: Dark Phoenix filminin yeni yayınlanan fragmanı ile gündemde olan Game of Thrones dizisinin yıldızı Sophie Turner, The Late Late Show adlı talk show'a konuk oldu.

Turner, katıldığı televizyon programında, Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber’la ilk tanışmasını anlattı.

Ergenlik yıllarında şarkıcının büyük hayranı olduğunu belirten oyuncu, ortak bir arkadaşlarının evinde karşılaştıklarında, çok heyecanlandığını söyledi.

Bieber’la kendisini nişanlısı Joe Jones’ın tanıştırdığını anlatan Turner, “Çok garip bir durumdu” dedi.

Oyuncu, “Justin, Jonas’a, ‘Hey Joe, yeni bir kız arkadaşın olduğunu duydum’ dedi. Bu sırada gayet cool görünmeye çalıştım ama daha sonra bir dolap bulup, beş dakika boyunca ağladım” açıklamasını yaptı.