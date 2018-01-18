18 Ocak 2018 16:45 Sosyal medya fenomeninin filmi izdiham yarattı Bu kuyruk Cem Yılmaz filmi için değil. Sosyal medya fenomeninin filmi için galada izdiham yaşandı.

Sosyal medyada 5,5 milyon takipçiye sahip olan, aynı zamanda Altın Kelebek'te yılın Youtuber'ı seçilen ancak daha sonra ödülü geri alınan Enes Batur, uzun metraj bir sinema filmiyle izleyicilerle buluşacak. Ancak filmin galasında beklenmedik bir izdiham yaşandı. Enes Batur 'Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi?' isimli filmiyle kendi hayatından kesitleri izleyiciyle paylaştı. Galada Emre Altuğ, Burak Sergen, Şule Zeybek, Mert Ali İçelli, Elif Nun ve Emre Kızılırmak gibi sanatçılar yer alırken birçok sosyal medya fenomenide oradaydı.



