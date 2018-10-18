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Sinema>  Sinema Haberleri
18 Ekim 2018 11:53

Söylentilere son noktayı koydu

Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.


Grinin Elli Tonu serisiyle kariyerinde hızlı bir tırmanışa geçen yıldız oyuncu Dakota Johnson hamile olduğu yolundaki söylentilere bu kıyafetiyle yanıt verdi. Gümüş rengi, pırıltılı daracık kıyafetiyle kırmızı halıya çıkan Johnson, bu şekilde hakkında çıkan hamilelik söylentilerini de yalanladı.



Gwyneth Paltrow'un eski eşi Chris Martin ile aşk yaşayan Dakota Johnson'ın hamile olduğu konuşuluyordu. Melanie Griffith ile Don Johnson'ın kızı olan Dakota Johnson, aynı adlı ünlü filmin yeni uyarlaması olan Suspiria'da, Tilda Swinton, Chloe Grace Moretz ile birlikte rol alıyor.


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