Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
12 Eylül 2018 12:57

Soyunarak şöhrete kavuşan ünlüler

Ünlü isimlerin şöhret basamaklarını nasıl çıktığını biliyor musunuz?


İlk rollerinde soyunarak şöhrete kavuşan ünlü isimleri duyduğunuzda şaşıracaksınız…


Amber Heard


Johnny Depp’le yaşadığı olaylı boşanma süreci ve sonrasında Elon Musk’la yaşadığı aşkla bol bol gündemde olan seksi Amber Heard, nedense çoğu filminde baştan çıkartıcı kız rolünde oynuyor. Biz de artık soyunmasına alıştık.



Demi Moore


Hollywood’da soyunma akımının zirvesinde oturan Demi Moore, bir dönemin hafızalarına Striptiz filmiyle kazındı. Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi olan Demi Moore, sırf bu yüzden bile listeye girebilir.



Monica Bellucci


Yaşlanmayan güzel oyuncu Monica Bellucci’yi yıllardır çıplak görmeye alışığız. Özellikle Irreversible filmindeki sahneleri ‘yok artık’ dedirtten Bellucci’yi ileride yine çıplak görür müyüz bilinmez ama bugüne kadar olan filmleri için kendisine teşekkürü bir borç biliriz.



Hande Ataizi


Bir dönemin cürretkar ismi Hande Ataizi ‘‘Mum Kokulu Kadınlar'' filminde soyunduktan sonra şöhreti yakaladı.



Jennifer Lopez


Latin ateşi Jennifer Lopez son derece güvendiği kalçalarını ve bacaklarını sergilemekten hiç kaçınmıyor. Hem müzik hem de sinema dünyasının önemli ismi şöhreti yakalamasındaki en büyük payda bu seksiliği olmuştu.



Kate Winslet


Sinema tarihinin en unutulmaz filmi Titanik ile akıllara kazınan Kate Winslet, çıplak sahneleriyle büyük bir çıkış yakalamayı başardı.



Sharon Stone


Çıplaklık akımının fitilini ateşleyen isim olarak düşünebileceğimiz Sharon Stone, ‘‘Temel İçgüdü'' filmindeki soyunma sahneleriyle uzun yıllar konuşuldu.



Uma Thurman


Yeni jenerasyon onu Kill Bill’deki intikamcı gelin olarak tanımış olabilir ama 1988 yılındaki 'Tehlikeli İlişkiler' filmiyle şöhreti yakalayan güzel yıldız ilk cüretkar sahnelerini bu filmle gerçekleştirdi. Bu sahneler adını film sektöründe kalıcı hale getirdi.



Angelina Jolie


'Gia' filminde karşımıza çıkan güzel yıldız Angelina Jolie, meşhur olmaya başladığı zamanlarda çekilen filmde lezbiyen rolüyle adından söz ettirdi. Bu rolle birlikte tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline geldi.



Halle Berry


Film kariyerine ilk başladığı zamanlarda ateşli sahneler sergilemeye başlamıştı. Bu sahnelerle birlikte şöhret basamaklarını hızla tırmandı.



Harika Avcı


80’li yıllarda çıplaklığıyla gündeme gelen bir diğer isim. Bir dönem hızla çıkış yakalamış çıplak şekilde dergilere poz vererek gündem yaratmıştı.



Kim Kardashian


Seksi yıldız rol aldığı seks kaseti 'Superstar' ile tüm dünya tarafından tanınmaya başlandı. Kariyerinde hızlı bir ivme kazanan Kardashian şu an gerçek bir süperstar.



Naomi Watts


Halka filmindeki rolüyle ünlenmeye başlayan güzel yıldız, 'Mulholland Drive' filmindeki cüretkar sahneleriyle giderek daha fazla tanınmaya başlandı.



Salma Hayek


Ünlü güzelin ilk çıkış filmi olan 'Desperado' serisindeki çıplak sahneleri hayranları tarafından çok beğenilmişti.



Sıla Şahin


Almanya'da geçtiğimiz yıl magazin dünyasının en çok konuştuğu isimlerden olan dizi oyuncusu Sıla Şahin, Playboy dergisine soyunan ilk Türk oldu.



Scarlett Johansson


Şimdinin Avengers’ı Scarlett Johanson, güzel olduğu kadar bir o kadar da cesur. Rahatça soyunan Scarlett, Under The Skin, Match Point, Don Jon ve daha birçok film için soyunarak, çıplak görünmeye alıştı.



Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    • Soyunarak şöhrete kavuşan ünlüler Soyunarak şöhrete kavuşan ünlüler

      Ünlü isimlerin şöhret basamaklarını nasıl çıktığını biliyor musunuz?

    • Gupse Özay: Nefret ettim Gupse Özay: Nefret ettim

      Filmleri için kilo alıp hızla veren Gupse Özay: “bütün rahatsızlıklara yakalandım” ifadelerini kullandı.

    • 'Kaçamak' bitti 'Kaçamak' bitti

      Cem Yılmaz’ın ‘Karakomik Filmler’ serisinin ilki ‘Kaçamak’ın çekimleri sona erdi.

    • Michael Myers geri döndü! Michael Myers geri döndü!

      Jamie Lee Curtis, ikonik rolü Laurie Strode ile geri dönüyor. Laurie, yıllar önce Cadılar Bayramı gecesi öldürülmek üzereyken elinden zor kurtulduğu maskeli karakter Michael Myers ile son kez yüzleşiyor.

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir