Soyunarak şöhrete kavuşan ünlüler

İlk rollerinde soyunarak şöhrete kavuşan ünlü isimleri duyduğunuzda şaşıracaksınız…

Amber Heard

Johnny Depp’le yaşadığı olaylı boşanma süreci ve sonrasında Elon Musk’la yaşadığı aşkla bol bol gündemde olan seksi Amber Heard, nedense çoğu filminde baştan çıkartıcı kız rolünde oynuyor. Biz de artık soyunmasına alıştık.

Demi Moore

Hollywood’da soyunma akımının zirvesinde oturan Demi Moore, bir dönemin hafızalarına Striptiz filmiyle kazındı. Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi olan Demi Moore, sırf bu yüzden bile listeye girebilir.

Monica Bellucci

Yaşlanmayan güzel oyuncu Monica Bellucci’yi yıllardır çıplak görmeye alışığız. Özellikle Irreversible filmindeki sahneleri ‘yok artık’ dedirtten Bellucci’yi ileride yine çıplak görür müyüz bilinmez ama bugüne kadar olan filmleri için kendisine teşekkürü bir borç biliriz.

Hande Ataizi

Bir dönemin cürretkar ismi Hande Ataizi ‘‘Mum Kokulu Kadınlar'' filminde soyunduktan sonra şöhreti yakaladı.

Jennifer Lopez

Latin ateşi Jennifer Lopez son derece güvendiği kalçalarını ve bacaklarını sergilemekten hiç kaçınmıyor. Hem müzik hem de sinema dünyasının önemli ismi şöhreti yakalamasındaki en büyük payda bu seksiliği olmuştu.

Kate Winslet

Sinema tarihinin en unutulmaz filmi Titanik ile akıllara kazınan Kate Winslet, çıplak sahneleriyle büyük bir çıkış yakalamayı başardı.

Sharon Stone

Çıplaklık akımının fitilini ateşleyen isim olarak düşünebileceğimiz Sharon Stone, ‘‘Temel İçgüdü'' filmindeki soyunma sahneleriyle uzun yıllar konuşuldu.

Uma Thurman

Yeni jenerasyon onu Kill Bill’deki intikamcı gelin olarak tanımış olabilir ama 1988 yılındaki 'Tehlikeli İlişkiler' filmiyle şöhreti yakalayan güzel yıldız ilk cüretkar sahnelerini bu filmle gerçekleştirdi. Bu sahneler adını film sektöründe kalıcı hale getirdi.

Angelina Jolie

'Gia' filminde karşımıza çıkan güzel yıldız Angelina Jolie, meşhur olmaya başladığı zamanlarda çekilen filmde lezbiyen rolüyle adından söz ettirdi. Bu rolle birlikte tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline geldi.

Halle Berry

Film kariyerine ilk başladığı zamanlarda ateşli sahneler sergilemeye başlamıştı. Bu sahnelerle birlikte şöhret basamaklarını hızla tırmandı.

Harika Avcı

80’li yıllarda çıplaklığıyla gündeme gelen bir diğer isim. Bir dönem hızla çıkış yakalamış çıplak şekilde dergilere poz vererek gündem yaratmıştı.

Kim Kardashian

Seksi yıldız rol aldığı seks kaseti 'Superstar' ile tüm dünya tarafından tanınmaya başlandı. Kariyerinde hızlı bir ivme kazanan Kardashian şu an gerçek bir süperstar.

Naomi Watts

Halka filmindeki rolüyle ünlenmeye başlayan güzel yıldız, 'Mulholland Drive' filmindeki cüretkar sahneleriyle giderek daha fazla tanınmaya başlandı.

Salma Hayek

Ünlü güzelin ilk çıkış filmi olan 'Desperado' serisindeki çıplak sahneleri hayranları tarafından çok beğenilmişti.

Sıla Şahin

Almanya'da geçtiğimiz yıl magazin dünyasının en çok konuştuğu isimlerden olan dizi oyuncusu Sıla Şahin, Playboy dergisine soyunan ilk Türk oldu.

Scarlett Johansson

Şimdinin Avengers’ı Scarlett Johanson, güzel olduğu kadar bir o kadar da cesur. Rahatça soyunan Scarlett, Under The Skin, Match Point, Don Jon ve daha birçok film için soyunarak, çıplak görünmeye alıştı.