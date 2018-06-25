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25 Haziran 2018 11:50

Spider Man 2 resmi ismi belli oldu!

Örümcek-Adam: Eve Dönüş'ün merakla beklenen devam halkası resmi ismine kavuştu



Geçtiğimiz sene vizyona giren “Örümcek-Adam: Eve Dönüş”ün merakla beklenen devam halkası filmin ismi“Spider-Man: Far From Home” olacak.


Geçtiğimiz yıl izlediğimiz “Örümcek-Adam: Eve Dönüş”, tüm dünyada 880 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek Marvel Sinematik Evreni’nin en çok kazanan 7. filmi olmuştu.


İlk filmin yönetmeni Jon Watts’ın tekrar yönetmen koltuğana geçtiği film, Chris McKenna ve Erik Sommers ikilisi tarafından yazılıyor. “Spider-Man: Far From Home”un ülkemizdeki vizyon tarihi 5 Temmuz 2019.

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