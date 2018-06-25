Spider Man 2 resmi ismi belli oldu!

İlk filmin yönetmeni Jon Watts’ın tekrar yönetmen koltuğana geçtiği film, Chris McKenna ve Erik Sommers ikilisi tarafından yazılıyor. “Spider-Man: Far From Home”un ülkemizdeki vizyon tarihi 5 Temmuz 2019.

Geçtiğimiz yıl izlediğimiz “Örümcek-Adam: Eve Dönüş”, tüm dünyada 880 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek Marvel Sinematik Evreni’nin en çok kazanan 7. filmi olmuştu.

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