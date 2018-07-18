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Sinema>  Sinema Haberleri
18 Temmuz 2018 14:36

Spider-Man: Far From Home filminde sürpriz isim

Türk asıllı Alman aktör Numan Acar, Spider-Man: Far From Home filminin kadrosuna dahil oldu.

Geçtiğimiz yıl Örümcek Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming) filmiyle startını veren Örümcek Adam serisinin ikinci filminde kadroya sürpriz bir isim dahil oldu. Geçen seneFatih Akın'ınyönettiğiAltın Küre'den ve Cannes'dan ödülle dönenIn the Fade (Paramparça)filminde boy gösteren Numan Acar, çekimleri şu sıralarda devam eden Spider-Man: Far From Home’un kadrosuna dahil oldu. Aktörün filmde Dimitri isimli bir karakteri oynayacağı açıklandı. Rol hakkında fazla detay verilmese de bu karakterin Dmitri Smerdyakov nam-ı diğer kötü adam Chameleon olabileceği düşünülüyor.

Jon Watts'ınyönetmenliğini üstleneceği devam filminin senaryosunu Erik Sommers ve Chris McKenna üstlendi. KadrodaMichael Keaton, J.B. Smooth,Zendaya veMarisa Tomeigibi isimler de yer alıyor.

Spider-Man: Far From Home filmi 5 Temmuz 2019’da ülkemizde vizyona girecek.

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