2016'nın başlarında, Spider-Man serisiyle ilgili güze haberler duyduk. 14 yıl içindeki üçüncü Spider-Man filmimize Captain America: Civil War ile kavuştuk. Sony için böyle bir projeye girişmek oldukça zor bir karardı ancak Marvel Stüdyoları ile çalışmanın faydasını olabilecek en kısa sürede gördü Sony. Böylelikle Marvel Sinematik Evreni'nde görünmesi karşılığında Spider-Man'in solo filmlerinin de önü açıldı. Böylelikle Captain America: Civil War'da da karşımıza çıkan çok daha genç Spider-Man karakterinin kendi filmlerinin hazırlıkları da başladı ve yeni film duyuruldu: Spider-Man: Homecoming.
28 Temmuz 2016 16:28
Spider Man, Harry Potter'a benzeyebilir
Kevin Feige, Spider-Man devam filmlerinin, Harry Potter formatında çekilebileceğini açıkladı. Peki nasıl?
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