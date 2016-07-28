Spider Man, Harry Potter'a benzeyebilir

2016'nın başlarında, Spider-Man serisiyle ilgili güze haberler duyduk. 14 yıl içindeki üçüncü Spider-Man filmimize Captain America: Civil War ile kavuştuk. Sony için böyle bir projeye girişmek oldukça zor bir karardı ancak Marvel Stüdyoları ile çalışmanın faydasını olabilecek en kısa sürede gördü Sony. Böylelikle Marvel Sinematik Evreni'nde görünmesi karşılığında Spider-Man'in solo filmlerinin de önü açıldı. Böylelikle Captain America: Civil War'da da karşımıza çıkan çok daha genç Spider-Man karakterinin kendi filmlerinin hazırlıkları da başladı ve yeni film duyuruldu: Spider-Man: Homecoming.







Peter Parker'ın daha genç ve lise öğrencisi olduğu döneminin temsil edilmesi kararı, Marvel'ın karakter üzerindeki yaratıcı kontrolünü de vermesiyle oldu ve Homecoming böylelikle ortaya çıktı. Ancak bu ilkgençlik evresinin ne kadar süreceği tam olarak bilinmiyor. Collider'dan Steven Weintraub Marvel Studios yöneticisi Kevin Feige ile Comic Con 2016'da ufak bir sohbet etme fırsatı bulup birkaç soru sorulmuş. Bu arada Comic Con'da Homecoming'ten ilk çekimler paylaşılmıştı. Weintraub, Feige'e öncelikle Peter Parker'ın lise yıllarının devam filmlerinin çekilip çekilmeyeceğini sormuş. Feige, bunun dikkatlice ve adım adım işletilen bir süreç olduğunu belirterek şöyle demiş:







"İlk adım Civil War'da insanlara yeni bir Spider-Man göstermek ve salondan çıkarken onların 'şu yeni Spider-Man'e bayıldım, onu daha çok izlemek istiyorum' dedirtmekti; bunun başarıldığını düşünüyorum. Daha sonraki adım, gerçekten güzel bir Spider-Man: Homecoming filmi yapmak ve bu film sayesinde insanların tekrar Spider-Man'e aşık olmasını sağlamak."

Peki Spider-Man: Homecoming hit bir film haline gelirse devam filmlerinde Peter Parker'ın lisedeki yaşantısını izlemeye devam mı edeceğiz? Feige bu konu hakkındaki erken tahminlerinin ve ilk fikirlerinin bir fikri alıp ikonik bir film serisi haline getirmek olduğunu söylüyor:

"Bundan daha fazlasını yapma imkanımız var mı? Elbette! Bu film, lisedeki ikinci yıla odaklanıyor, sonraki film ilk yıla odaklanabilir mi? Sonraki film son seneye odaklanabilir mi? Bunların arasında bir yaz tatili filmi yapılabilir mi? Ne olacağını bilmiyorum, ama Peter'ın bu yolculuğunu Hogwarts öğrencilerinin yaşadıklarından farksız olduğunı düşünmüyorum. Başlangıçta bu filmin tıpkı bir Hogwarts hikayesi gibi olması ihtimali üzerinde duruyorduk."

J.K.Rowling'in yazdığı romanlardan uyarlanan Harry Potter serisindeki her film, Hogwarts'ta bir yıla odaklanıyordu. Öyle görünüyor ki, bu Spider-Man serisinin tıpkı Harry Potter gibi tınlaması normal. Peter Parker ile birlikte lise koridorlarında uzun bir zaman geçirecekmişiz gibi görünüyor. Bu, tabii ki daha önceki Spider-Man filmlerinden farklı olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca Spider-Man'in daha insancıl ve öğrenciliğini de ele alan farklı bir filmin ortaya çıkabileceğini düşünmek hiç de zor değil.

Tabii ki öncelikle, izleyicilerin bir sorumluluğu var: ilk filme tepki vermek, yorum yapmak ve eleştirmek. Bu filme yapılan yorumlardan sonra, gelecek Spider-Man filmleri boyut değiştirecek ve izleyicinin desteği de bunda etkili olacak. Şimdiden yeni Spider-Man filmi için oldukça heyecanlıyız. Bakalım Spider-Man:Homecoming neler doğuracak?