Spider-Man: Homecoming'de kimler kimler var?

Spider-Man Homecoming projesinden bilgiler geliyor.Jon Watts’ın yönetmenlik koltuğuna oturacağı filmin senaryosunu Jonathan Goldstein ve John Francis Daley yazıyor.
Tom Holland’ın Spider-Man/Peter Parker rolüyle tekrar karşımıza çıkacağı devam filminde, ZendayaColeman ve Marisa Tomei de tekrar kadroda.
Vulture rolüyle kaldığı yerden devam etmeye hazırlanan Michael Keaton bilgisinden sonra yeni dedikodulara bakılırsa, Jake Gyllenhaal ise Mysterio rolü için Marvel’la anlaşmak üzere.
Gelişmelerden haberdar edeceğiz.