Micheal Keaton ve Jake Gylenhaal gibi isimlerden haberler var...

Komedi filminde Ferdi Sancar, Cezmi Baskın, Ersin Korkut gibi isimler var..

Vulture rolüyle kaldığı yerden devam etmeye hazırlanan Michael Keaton bilgisinden sonra yeni dedikodulara bakılırsa, Jake Gyllenhaal ise Mysterio rolü için Marvel’la anlaşmak üzere.

Tom Holland’ın Spider-Man/Peter Parker rolüyle tekrar karşımıza çıkacağı devam filminde, ZendayaColeman ve Marisa Tomei de tekrar kadroda.

22 Mayıs 2018 11:07 Spider-Man: Homecoming'de kimler kimler var? Micheal Keaton ve Jake Gylenhaal gibi isimlerden haberler var...

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