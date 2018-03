Spider-Man: Homecoming'te neler var neler yok

Tom Holland’ın canlandırdığı Spider-Man’ı, Captain America: Civil War’da fazla görememiştik. Gerçi yine onlar, ellerinden geleni yapıp Spider-Man’ı beyazperdeye taşımışlardı. Ancak bu kısa gösterim bizim, Spider-Man’ı daha çok görmek istememize sebep oldu. Marvel’in sinematik evreni de hayranlarının bu isteğine güzel bir karşılık vermeye hazırlanıyor zaten. Bu yeni Spider-Man filmini elbet duymuşsunuzdur. Eğer duymamışsanız şimdi biz söyleyelim. Bu örümcek adamızın yeni filmi 7 Temmuz 2017’de Spider-Man: Homecoming ismi ile gösterime çıkacak. Hem de hangi oyuncu kadrosu ile biliyor musunuz? Başrolünde yine Tom Holland'ın olacağını tahmin ediyorsunuzdur. Kötü karakterlerden de ileride bahsedeceğimiz için merağınızı taze tutmak için şimdilik bahsetmeyelim. Ancak Iron Man sevdalıları için şu müjdeyi verelim. Evet Robert Downey Jr. ya da Marvel evrenindeki "sahne adıyla" Tony Stark da bu filmde bizlerle olacak.







The Civil War’ın Blu-ray’lerinde birçok sahneye dair onlarca kamera arkası görüntü vardı. Tabi şu an, bu görüntülerin “Spidey” içerikli olanları bizim için önemli. Kamera arkası görüntülerinde Spider-Man’i, bazen tüm kostümünün içinde bazen de hareket yakalama(motion capture) kıyafetinin içinde izleme imkanına sahiptik. Haliyle bu henüz sadece başlangıçtı. Spider-Man:Homecoming, seneye vizyona çıktığında sevilen bu karakteri daha da fazla görebileceğiz. Spider-Man’ın bu filmdeki maceralarının neler olacağı stüdyo tarafından kesinkes açıklanmasa da biraz daha farklı bir evrene gireceğimizin sinyallerini almaya başladık. Özellikle Marvel’in sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflardan sonra bizimle aynı fikirde olmayan kişilerin sayısı hayli azdır.







Set videoları sanki her zaman bu filmlerin gerçekte ne kadar tuhaf göründüklerinin iyi birer hatırlatıcısı olmuşlar, öyle değil mi? O kocaman havaalanı hesaplaşması, bir grup kostümlü aktörün birbirlerine doğru koşmaları ve sahte, isteksiz yumruklar savurmaları gerçek hayatta düpedüz saçma görünüyor. Zaten o hareket yakalama kostümlerine girmeyelim bile. Bu Holland’a ya da Civil War’a katılmış diğer yeteneklere bir eleştiri değil, hepsi filmde son derece etkileyicilerdi. Bu sadece filmlerin nasıl çekildikleri ile ilgili bir görüştü. İyi ki CGI teknolojisi ve onu kullanan kişiler işini profesyonel kişiler. Yoksa Türkiye’de denk geldiğimiz gibi efekt koymayı unutan bir yapım tüm dünya önünde rezil olabilir.







Spider-Man: Homecoming’in başlıca kötü adamı Vulture, muhtemelen Michael Keaton tarafından canlandırılacak. Michael Chernus ise ikinci kötü adamı, Tinkerer’ı oynuyor. Tüm karakterlerin tam olarak nasıl eşleşeceği henüz belli değil, ancak Spider-Man’in onlara karşı hayli uğraş vereceği kesin. Ve kötülüğe devam ediyoruz, birkaç fotoğraf Bokeem Woodbine’i setteyken açığa çıkardı ve sarı kostümü kesinlikle onun “Shocker” olduğunu gösteriyor. Tüm suratını kaplayan kirli sarı bir maskesi var, sarı bir kazağın üzerinde parçalanmış kahverengi deri bir yeleği var ve kolunun ön kısmını kaplayan gümüş mekanik zırh eldivenleri var. Marvel, onun karakter ismini resmi olarak henüz açıklamaya hazır olmasa bile apaçık görünüyor ki Woodbine filmin üçüncü kötü adamını oynuyor.

AHMET TOĞAÇ