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Sinema>  Sinema Haberleri
9 Aralık 2016 11:03

Spider-Man Homecoming'ten ilk fragman geldi

Merakla beklenen Spider-Man: Homecoming'ten ilk fragman yayınlandı.

Hazırlanın, Spider-Man büyük sansasyonu arkasına aldı ve geliyor. Spider-Man: Homecoming'ten ilk fragman yayınlandı ve film ilk fragmana bakınca harika görünüyor. Film, bir orijin hikayesi anlatmak yerine, Captain America: Civil War'ın sonrasında yaşananlara odaklanıyor. Peter Parker, okul hayatından feci halde sıkılmış halde, Chris Holland tarafından canlandırılarak karşımıza çıkıyor. Boş zamanlarını suçlulara karşı savaşarak ve bir gün Avengers'ın gerçek bir üyesi olma umuduyla geçirdiğini görüyoruz.

Tony Stark ise Peter Parker'ın henüz buna hazır olmadığını düşünüyor, ne yazık ki. Başka birinin Vulture'la başa çıkabileceğini de söylüyor bu arada. Michael Keaton'u Vulture rolüyle gördüğümüz için de ayrıca mutluyuz.


Fragman, yönetmen Jon Watts'ın yeni bir görünüme kavuşmasını sağladığını ortaya açıkça koyuyor. Peter Parker sonunda, gerçek bir öğrenci gibi görünüyor. Ayrıca eğer fragmana biraz dikkatli bakarsanız, Donald Glover'ı da görebilirsiniz.
Spider-Man: Homecoming'in vizyon tarihi 7 Temmuz 2017 olarak açıklandı. Yeni film gelinceye kadar oldukça sabırsızlanacağız ve fragmanlar da bu sabırsızlığımızı artıracak gibi görünüyor.
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