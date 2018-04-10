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Sinema>  Sinema Haberleri
10 Nisan 2018 10:27

Spielberg: Artık Indiana Joan olmalı!

Başarılı yönetmen, yeni Indiana Jones filminin baş karakterinin kadın olmasını istediğini söyledi.


Steven Spielberg ve Harrison Ford ikilisinin adeta özdeşleştiği Indiana Jones serisinin 2020’de vizyona girecek yeni filmiyle bu ikili son kez biraraya gelecek. Indiana Jones serisi Ford'suz devam edecek.


Tecrübeli yönetmen verdiği bir röportajda, “Artık Indiana Jones’u Indiana Joan yapmanın zamanı geldi, bu hiç de fena olmazdı" açıklamasını yaptı. Yönetmen Post adlı filmde de güçlü bir kadın figürü anlatmıştı. Spielberg annesinin ve eşinin ona her zaman ilham veren kadın figürler olduğunu da sözlerine ekledi. Spielberg oyuncu Kate Capshaw ile evli.


Bakalım Indiana Jones nasıl devam edecek.


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