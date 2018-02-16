3 Oscar’lı yönetmen Steven Spielberg’ün yönetmenlik koltuğunda oturduğu “Başlat”ın yeni fragmanı ve posteri yayınlandı. “Joe” ve “X-Men: Apocalypse” filmlerinden tanıdığımız Tye Sheridan filmin başrolünü üstlenirken, genç oyuncuya Mark Rylance, T.J. Miller, Ben Mendelsohn, Simon Pegg, Olivia Cooke, Lena Waithe, Letitia Wright, Kae Alexander ve Mckenna Grace gibi oyuncular eşlik ediyor. Ernest Cline’ın aynı isimli romanından uyarlanan filmin senaryosu Zak Penn ve yazar Cline’a ait.
16 Şubat 2018 10:27
Spielberg'ün son filminden fragman var!
Steven Spielberg'in son filmi Başlat'tan beklenen fragman yayınlandı.
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