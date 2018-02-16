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Sinema>  Sinema Haberleri
16 Şubat 2018 10:27

Spielberg'ün son filminden fragman var!

Steven Spielberg'in son filmi Başlat'tan beklenen fragman yayınlandı.

3 Oscar’lı yönetmen Steven Spielberg’ün yönetmenlik koltuğunda oturduğu “Başlat”ın yeni fragmanı ve posteri yayınlandı. “Joe” ve “X-Men: Apocalypse” filmlerinden tanıdığımız Tye Sheridan filmin başrolünü üstlenirken, genç oyuncuya Mark Rylance, T.J. Miller, Ben Mendelsohn, Simon Pegg, Olivia Cooke, Lena Waithe, Letitia Wright, Kae Alexander ve Mckenna Grace gibi oyuncular eşlik ediyor. Ernest Cline’ın aynı isimli romanından uyarlanan filmin senaryosu Zak Penn ve yazar Cline’a ait.

Yıl 2045, dünya kaos ve yok olmanın eşiğinde. İnsanlar kurtuluşu, eksantrik ve muhteşem James Halliday'in yarattığı, büyüyen sanal gerçeklik evreni OASIS'te bulurlar. Halliday öldüğünde büyük servetini OASIS'te sakladığı dijital paskalya yumurtasını bulan insana devredeceği için, tüm dünya rekabet dolu bir yarışmaya girer. Hiç şans verilmeyen genç kahraman Wade Watts de bu yarışmaya katılmaya karar verir ve kendini gizemin, tehlikenin, keşfin fantastik evreninde, zorlu bir hazine avında bulur.
“Başlat” ülkemizde 30 Mart’ta vizyona girecek.

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