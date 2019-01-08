8 Ocak 2019 12:27 "Spoiler verdi ama kimse fark etmedi" Kevin Feige, uzun süre tartışılan ve merak edilen Avengers: Endgame isminin Avengers: Infinity War'da (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı) Benedict Cumberbatch'ın hayat verdiği Dr. Strange tarafından kullanıldığı açıkladı.

76. Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri gecesinde Avengers ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Marvel'ın başındaki isim olan Kevin Feige, ilk ipucunun da Avengers: Age of Ultron'da (Yenilmezler: Ultron Çağı) Robert Downey Jr.'ın canlandırdığı Iron Man tarafından verildiğini açıkladı. 76. Golden Globe Ödül Töreni'nde MTV ile yaptığı röportajda Kevin Feige, Avengers: Endgame ile ilgili akılları karıştıran ve dönüp yeniden Sonsuzluk Savaşı'nı izlememizi sağlayacak bir açıklama yaptı.

Bu açıklamaya göre, henüz ikinci film geliştirilmeye başlanmadan önce çekilen Avengers Sonsuzluk Savaşı'nda devam filminin adı çoktan verilmişti. Bu isim de Benedict Cumberbatch'in canlandırdığı Dr. Strange karakterinin dudakları arasından çıkmıştı. Dr. Strange'e bu repliğin bilerek ve isteyerek yazıldığını söyleyen Feige, Endgame kelimesinin Dr. Strange'den önce de Age of Ultron filminde kullanıldığını ifade etti. Avengers: Age of Ultron filminde ise Endgame'i kullanan isim Robert Downey Jr.'ın canlandırdığı Iron Man'den başkası değildi.

Avengers: Sonsuzluk Savaşı'nda Sonsuzluk Taşları'nın tamamını elde edip sonsuz güce sahip olmak ve dünyanın büyük bölümünü yok etmek isteyen Thanos'un planını adım adım gerçeğe dönüştürmesini izlemiştik. Avengers: Endgame'de ise son kez esas Avengers ekibini son kez bir arada görecek ve yerlerini yeni kahramanlara bırakmalarını izleyeceğiz.

Avengers: Endgame filmi 26 Nisan 2019'da ülkemizdeki sinemalarda izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.