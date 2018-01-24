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Sinema>  Sinema Haberleri
24 Ocak 2018 11:30

Stalin filmi Rusya'da yasaklandı!

Stalin'in Ölümü isimli komedi filmi Rusya'da yasaklandı

İngiliz yapımı filmin mizahı fazla saldırgan bulunduğu için Rusya’da yasaklandı. Stalin'in ölümü filminin yönetmenliğini Armando Iannucci'nin yapıyor, başrollerinde ise Steve Buscemi ve Jeffrey Tambor gibi oyuncular yer alıyor. Rusya Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre “paylaştığı bilgilerin Rusya’da hukuki açıdan yasak olduğu” gerekçesiyle ülkede sınırlı şekilde vizyona girmesi beklenen filmin gösterimleri iptal edildi.


Kararı aralarında bazı milletvekillerininde olduğu bir komisyon verdi. Bu yetkililer arasında bulunan Rusya Kültür Bakanlığı Danışma Konseyi'nin üyelerinden Yury Polyakov, filmin "ideolojik savaş" içeren mesajlar vermesinden şikayetçi oldu. Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın kültür komisyonu başkan yardımcısı Yelena Drapeko ise "Hayatımda bu kadar iğrenç bir şey görmedim" dedi.


SSCB lideri Joseph Stalin'in son günlerinin ve ölümünün ardından 30 yıl demir yumrukla yönetilen ülkenin içine düştüğü kaosun anlatıldığı filmİngiliz Bağımsız Film Ödülleri’nde ‘en iyi yardımcı erkek oyuncu’ ve ‘en iyi oyuncu kadrosu’ dahil olmak üzere 4 ödül kazanan film, Amerika’da 9 Mart’ta vizyona girecek. BAFTA'dan da iki ödülle dönen filmin Türkiye'de vizyon tarihi belli değil. Ancak !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nde izleme şansı bulacağız.

Filmin Framanına buradan ulaşabilirsiniz:


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