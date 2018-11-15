15 Kasım 2018 16:26 Stan Lee, ölmeden önce bir kahraman üzerinde çalışıyormuş Dünyaca ünlü bir çok süper kahraman figürünü yaratan Stan Lee, ölmeden önce yeni bir süper kahraman üzerinde çalıştığı ancak tamamlayamadığı öğrenildi.

Örümcek Adam, Hulk ve Iron Man gibi fenomen kahramanlar yaratan Stan Lee, yeni bir kahramanın üzerinde daha çalışıyormuş. Lee'nin kızı J.C., TMZ ile yaptığı röportajda babasına son bir karakterin yaratımı için yardım ettiğini söyledi. Hayatı boyunca babasını, kendisiyle birlikte bir karakter yaratmaya ikna etmeye çalıştığını ifade eden J.C., Lee ölmeden önceDirt Man adlı karakter üzerinde çalıştıklarını söyledi. Lee’nin kızı J.C., "Karakter henüz tamamlanmadı. Bu, oldukça ilginç bir karakter olacak. Dirt Man'in bir filmde yer almasını çok istiyorum" diye konuştu. 12 Kasım'da hayatını kaybeden Stan Lee 95 yaşındaydı. Ünlü sanatçının Marvel evrenine kattığı karakterler arasında Örümcek Adam, Fantastik Dörtlü, Orijinal X-Men, Hulk, Iron Man, Doctor Doom ve Galactus gibi önemli karakterler bulunuyor.

Stan Lee’nin en büyük mirası Marvel de'Spider-Man'in ve Marvel'in Babası' olarak anılan Stan Lee'ye dair bir video paylaştı. 1968'de Stan Lee'nin yaptığı bir konuşmayla başlayan video, sektörün önemli isimlerinin Stan Lee hakında yaptığı güzel yorumlarla devam ediyor.