23 Mayıs 2016 11:29 Star Trek'e Hızlı ve Öfkeli dokunuşu Yeni Star Trek filminin yönetmenliğini Hızlı ve Öfkeli serisininden Justin Liu üstleniyor.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Star Trek serisi, yeni bir filmle geliyor. Star Trek: Sonsuzluk adı verilen filmin yönetmenliğini, Hızlı ve Öfkeli serisinin de yönetmeni olan Justin Lin üstleniyor.





1966 yılında televizyon dizisi olarak yayın hayatına başlayan Star Trek , daha sonra Robert Wise tarafından sinemaya uyarlanmıştı. Robert Wise, bu uyarlamalar ile Oscar da kazanmıştı.



Hızlı ve Öfkeli serisiyle oldukça başarılı bir dönem geçiren Justin Lin'in yönetmenliğini üstlendiği filmin yapımcısı, 1979 yılında da Star Trek filminin yapımcısı olan Paramount Pictures şirketi. Filmin yapım kadrosunda 2013 yılında vizyona giren Stra Trek Into Darkness filminin yönetmeni J.J. Abrams da yer alıyor.



Hızlı ve Öfkeli serisiyle oldukça başarılı bir dönem geçiren Justin Lin'in yönetmenliğini üstlendiği filmin yapımcısı, 1979 yılında da Star Trek filminin yapımcısı olan Paramount Pictures şirketi. Filmin yapım kadrosunda 2013 yılında vizyona giren Stra Trek Into Darkness filminin yönetmeni J.J. Abrams da yer alıyor.





Yayınlanan yeni Türkçe altyazılı ve dublajlı fragmanlar, Star Trek hayranlarını oldukça heyecanlandırdı.

Star Trek: Sonsuzluk, 22 Temmuz 2016'da gösterime girecek.





Türkçe dublajlı fragman:



