Star Trek efsanesinin 50. Yıl dönümünde yeni bir Star Trek filminin çıkacağının haberini daha önceden almıştık. Ancak birkaç ay içinde seyirciyle buluşacak olan Justin Lin'in Star Trek Beyond'u ile alakalı çok da fazla medyada duyulmadı.
Neredeyse gelen tek haberin filmin fragmanları. Daha önce Aralık'ta yayınlanan fragmandan sonra filmin ikinci resmi fragmanı da seyircilerle buluştu. Bu yeni gelen görüntülerin Star Trek hayranlarını heyecanlandırdığına kuşku yok.
Bir önceki fragman yayınlanırken çekimler henüz yeniydi. Bu sebeple de seyirciler filmden çok fazla bir şey görememişlerdi. Ancak yeni fragman sayesinde hayranlar, filme dair meraklarını biraz olsun gidermiş oldular.
"Uzay yolu" macerasına 1966'da TV'de başlayan ve kendine büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştu. Kendi dönemi içinde çok saygın filmler yapan ve bu yaptığı filmlerle Oscar'dan ödüllerle dönen Robert Wise ise 1979 yılında Star Trek'i sinemaya uyarlamıştı.
Hem 1979 hem de 2016 yapımlı filmlerin yapımcılığını üstlenen şirket Paramaount Pictures olmuştu. Ayrıca 22 Temmuz'da vizyona çıkacak filmin yapım ekibinde Disney tarafından yapılan Star Wars'ın yönetmenliğini yapan J.J. Abrams da bulunuyor.
J.J. Abrams, 2013'te çıkan "Star Trek Into Darkness"in de yönetmenliğini yapmıştı. İlk olarak Lost dizisinin yönetmeni olarak tanıdığımız Abrahams'ı belli ki daha birçok fantastik yapımın içinde göreceğiz.
AHMET TOĞAÇ
21 Mayıs 2016 23:17
Star Trek'ten yeni fragman
22 Temmuz'da vizyona çıkacak Star Trek Beyond'un yeni fragmanı yayınlandı.
Star Trek efsanesinin 50. Yıl dönümünde yeni bir Star Trek filminin çıkacağının haberini daha önceden almıştık. Ancak birkaç ay içinde seyirciyle buluşacak olan Justin Lin'in Star Trek Beyond'u ile alakalı çok da fazla medyada duyulmadı.
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