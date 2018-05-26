Star Wars devam filmlerinde sırada Boba Fett var!





Cuma vizyona giren Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi filmiyle Star Wars evreninin sevilen karakterlerinden Han Solo'nun gençlik yıllarına gidiliyor.Star Wars evreninde hayranların en çok filmini görmek istediği karakterlerden biri ise Boba Fett'ti. Yabancı basın haberlerine göre uzun bir süredir üzerine konuşulan proje nihayet hayata geçiriliyor.

Hazırlıkları başlayan projenin yönetmenliğini 3:10 to Yuma ve Logan gibi filmlerden tanıdığımız James Mangold üstleniyor.

Star Wars evreni için konuşulan diğer karakter filmleri ise Obi-Wan Kenobi ve Lando Calrissian üzerine... Bekleyelim, görelim.