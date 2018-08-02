Star Wars: Episode IX’ın setinden ilk kare geldi

Star Wars: Episode IX'ın setinden ilk kare, filmin usta yönetmeni J.J. Abrams'ın sosyal medya hesabından geldi. Kamera arkasından gelen ilk fotoğrafta yönetmen hayatını kaybeden Carrie Fisher’a saygı duruşunda bulundu. Yakın zamanda kendine Twitter hesabı açan yönetmen paylaştığı tweette: "Carrie olmadan bu yeni bölüme başlamak biraz hüzünlü ama müthiş oyuncu kadrosu ve ekibimiz sayesinde başlamaya hazırız. Rian Johnson'a minnettarım ve bu inanılmaz dünyayı ve bir parçası olma şansını yakaladuğımız bu hikayeyi yarattığı için George Lucas'a içten teşekkürler." dedi.

Bittersweet starting this next chapter without Carrie, but thanks to an extraordinary cast and crew, we are ready to go. Grateful for @rianjohnson and special thanks to George Lucas for creating this incredible world and beginning a story of which we are lucky to be a part. #IX pic.twitter.com/FOfnGwVut5 — JJ Abrams (@jjabrams) 1 Ağustos 2018

2015 yapımı Star Wars: Güç Uyanıyor filminde yönetmen koltuğuna oturan J.J. Abrams, 3 yıl aradan sonra serinin devam filmi için koltuğu yeniden devraldı. Geçtiğimiz günlerde General Leia Organa karakterinin ise eski stok videoları kullanılarak bir kez daha Carrie Fisher tarafından canlandırılacağı açıklanmıştı.

Yeni nesil Star Wars serisinin ilk kadın baş kahramanı Rey'e hayat veren Daisy Ridley, Finn rolünde John Boyega, yeni serinin asi pilotu Poe Dameron'u canlandıran Oscar Isaacve Kylo Ren'e hayat veren Adam Driver seriye kesin olarak geri dönüyor. Filmin kadrosunda Maz Kanata rolündeki Lupita Nyong’o, General Hux'a hayat veren Domhnall Gleeson, Rose Tico'yu canlandıran Kelly Marie Tran, Chewbacca rolündeki Joonas Suotamo ve Teğmen Connix rolündeki Billie Lourdda kadroya geri dönecek. Luke Skywalker rolündeki Mark Hamill, Star Wars serisinin emektar C-3PO'su Anthony Daniels, serinin orijinal Lando Calrissian'ını olarak geri dönen Billy Dee Williams'a katılacaklar.