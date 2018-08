Star Wars: Episode IX’ın setinden ilk kare geldi

Star Wars: Episode IX'ın setinden ilk kare, filmin usta yönetmeni J.J. Abrams'ın sosyal medya hesabından geldi. Kamera arkasından gelen ilk fotoğrafta yönetmen hayatını kaybeden Carrie Fisher’a saygı duruşunda bulundu. Yakın zamanda kendine Twitter hesabı açan yönetmen paylaştığı tweette: "Carrie olmadan bu yeni bölüme başlamak biraz hüzünlü ama müthiş oyuncu kadrosu ve ekibimiz sayesinde başlamaya hazırız. Rian Johnson'a minnettarım ve bu inanılmaz dünyayı ve bir parçası olma şansını yakaladuğımız bu hikayeyi yarattığı için George Lucas'a içten teşekkürler." dedi.

Bittersweet starting this next chapter without Carrie, but thanks to an extraordinary cast and crew, we are ready to go. Grateful for @rianjohnson and special thanks to George Lucas for creating this incredible world and beginning a story of which we are lucky to be a part. #IX pic.twitter.com/FOfnGwVut5