Star Wars evreni: Açılın, Han Solo biraz nefes alsın!

Star Wars serisi, birkaç farklı koldan ilerliyor. Rogue One ile başlayan alternatif spinoff seri, bu yıl vizyona girecek sekizinci film ve Han Solo antoloji serisi derken hayranların büyük merakla beklediği birçok film ufukta görünüyor. Ancak işler, zannedildiği kadar parlak değil. Öyle ki, geçenlerde aldığımız bir haber, Star Wars evreninde bir panik havası yarattı. Haber şuydu: Han Solo antoloji filminin yönetmenleri Phil Lord ve Christopher Miller ile yollar bütünüyle ayrılmış ve Disney/Lucasfilm ortak açıklamayla bunu duyurmuştu. Herkesin yüzündeki endişe dolu ve inanılmaz ifadelerle seri hakkında yaptığı tartışmalar, bizi Star Wars ile ilgili sormamız ve cevaplamamız gereken soruların bulunduğu kocaman bir koridora çıkarttı. Star Wars serisinin geleceği ne olacak? Tüm bu tantananın içinde sağlıklı ve yere çakılmadan devam edecek bir seri mümkün mü?







Öncelikle bu ayrılık kararının açıklanan nedeniyle başlayalım. Lucasfilm, yaptığı açıklamada iki yönetmenle yolların ayrılmasının nedenini "yaratıcı süreçte yaşanan anlaşmazlıklar ve farklılıklar" olarak tanımlıyor. Peki, bu sıkça kullanılan bir ifade aslında. Ancak neden bu farklılıklar daha önce fark edilemedi? Disney gibi sektörde on yıllarını dolduran, Lucasfilm gibi ömrünü Star Wars'a adamış yapım şirketleri nasıl oldu da bunları fark etmedi? Nasıl oldu da işler bu noktaya geldi?





Han Solo filminin senaryosu Lawrence Kasdan ve oğlu Jon Kasdan tarafından yazılmıştı. Filmin yönetmeni olarak açıklanan, daha önce The Lego Movie, Cloudy Wit a Chance of Meatballs ve 21 Jump Street filmlerini da yöneten Miller ve Lord ise Lucasfilm ekibine 2015 yılının Temmuz ayında katılmıştı. Başlangıçta her iki taraf tarafından da işler parlak görünüyordu. İlk açıklamada Lucasfilm kendilerinden, "Yakın zamanların en beğenilen ikilisi" olarak bahsediyordu ve ikilinin benzersiz yaratıcı kimyasını Star Wars evreninde görmek için sabırsızlandığını da açıklamaya eklemişti.

Tüm bu övgü dolu cümleler bir araya gelince, ikilinin özellikle yaratıcılığını vurgulayan bu açıklamalara rağmen nasıl oldu da ikiliyle çalışmaktan vazgeçildi, anlamak güç. Belki de, biraz daha zaman verilseydi ortaya harika bir çalışma çıkabilirdi. 1977'de ilk Star Wars filmi A New Hope vizyona girdiğinde -ki Disney o zamanlar Lucasfilm'den ışık yılı uzaktaydı) büyük bir şaşkınlık, beklenti ve beğeni ile karşılanmıştı. Ancak takip eden film The Empire Strikes Back izleyicileri 1980 yılına kadar bekletmişti ve bu üçlemenin son filmi olan Return of the Jedi ise 1983 yılında vizyona girmişti. Yani üç filmi toplamda altı yıla yaymıştı Lucasfilm. Benzer şekilde, ikinci üçlemenin ilk filmi Phantom Menace 1999'da, Attack of the Clones 2002'de ve Revenge of the Sith ise 2005'te vizyona girmişti. Elbette film üretimleri bundan on, yirmi ya da kırk yıl öncekinden çok daha farklı ilerliyor ve sektör ters yüz oldu ancak Pisney sonrası Star Wars evreni, her yıl bir yeni film üretmeye odaklanmış durumda. Belki de bu, çok doğru bir karar değildir ve Han Solo antolojisinin yarattığı kriz de bundan kaynaklanıyordur. Bu yıl vizyona girecek sekizinci film The Last Jedi'ın hemen ardından önümüzdeki yıl Han Solo filmi 2018 yılı içinde vizyona girecek ve 2019 yılında ise henüz ismi verilmemiş olan Bölüm 9 vizyona girecek. Bu, biraz fazla yoğun ve üzerine düşünülmesi gereken bir takvim.