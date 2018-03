22 Ocak 2018 15:11 Star Wars evrenine ilk kadın yönetmen The Handmaid’s Tale'in yönetmeni Reed Morano Star Wars evreninin ilk kadın yönetmeni olabilir.

Geçtiğimiz yılın ses getiren dizilerinden The Handmaid's Tale'in üç bölümlük yönetmenliğini yapan Reed Morano gelecek yıllarda vizyona girmesi planlanan bir Star Wars yapımı için Lucasfilm ile görüşmeye başladı. The Handmaid’s Tale‘in yakaladığı başarının ardından üç farklı uzun metraj için çalışmalara koyulan Reed Morano’nun ismi şu sıralar bu listede ön plana çıkmış gibi gözüküyor. Moreno’nun Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy’yle iki saate yakın süren bir toplantı yaptığı haberleri de bu iddiaları güçlendiriyor.

The Hollywood Reporter’a konuşan Moreno, Kathleen Kennedy’yle yaptıkları toplantının çok iyi geçtiğini ama konuştukları projeler hakkında herhangi bir şey söylemesinin mümkün olmadığını belirtti. Çocukluk ve gençlik yıllarında hayranı olduğu birçok filmde Kennedy’nin yapımcı olarak yer aldığının altını çizen Moreno, toplantıda birçok aksiyon ve macera filminden bahsettiklerine değindi.

Reed Moreno’nun yeni uzun metraj filmi I Think We’re Alone Now, dün prömiyerini Sundance Film Festival kapsamında yaptı. Başrollerinde Peter Dinklage ve Elle Fanning yer alıyor.