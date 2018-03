Star Wars hakkında doğru bilinen 5 yanlış

Star Wars’ın spin-off yapımı Rouge One’nin seyirci ile buluşmasına günler hatta saatler var. Bu yan öykü vizyona çıkarken yapılacak en doğru şeyin, Star Wars evreni ile ilgili bazı bilgileri size yeniden sunmak olduğunu düşündük. Ancak bu sefer genel olarak rastladığınız listelerden farklı olarak Star Wars’ın bilinmeyenlerini paylaşacağız. Daha doğrusu doğru bilinen yanlışları aktaracağız. Star Wars’ın tüm hayranları gibi, tüm evrene dair çıkan filmleri ve animasyonları bildiğinizi mi düşünüyorsunuz? O halde bu listeye bir göz atmanızda ısrarcı olmalıyız. Çünkü aşağıda gördükleriniz yüzünden tam bir “Star Wars cahili” olduğunuz ortaya çıkabilir.





Stormtrooperlar kötü nişancıdırlar

Stormtrooperlar üzerinden çok basit bir mantık yürütüp onların göründüklerinden daha iyi nişancılar olduğunu kavrayabiliriz. Şöyle düşünelim, koskoca imparatorluk bu adamları yetiştirirken bu kadar acemi davranmış olabilir mi? Evet belki ekrana çıktıkları her sahnede Jedi’ler için rahatlama yaşıyoruz, nasılsa onlara bir şey yapamayacaklar diye. Yine de bunca beceriksizlikleri hikayenin akışını yönünde de anlam kazanabilir. Ne de olsa onlar mükemmel atıcılar olsa bizim “iyiler” her şeyi öyle rahat rahat kazanamayacaktı. Yoksa sürü halinde saldıran Stormtrooperlara karşı bir avuç Jedi ne yapabilirdi ki.





Luke asla İmparatorluğa katılmadı

Sizin üzerinizde biraz daha şaşkınlık yaratmak amacıyla bu konu başlığını azıcık süsledik. Neticede hepimiz Luke Skywalker’in hiçbir zaman imparatorluğa katılmadığını biliyoruz. En azından şimdilik… Kim bilir belki serinin ilerleyen bölümlerinde o da babasına benzeyecektir. Her neyse, Luke’nin bu tercihi sadece bir varsayım üzerinedir. Yani “Anakin imparatorluğa katıldı ancak Luke asla bunu yapmaz.” gibi bir düşünce vardır insanların aklında. Ancak ilk filmin silinmiş sahnelerinden ve daha sonra git gide genişleyen Star Wars evreninden gördük ki Luke, biraz motivasyonla imparatorluğa kayabilirmiş.





Prenses Leia, başından beri sevilen bir karakterdi

Çoğu Star Wars hayranının Leia Organa ile alıp veremediği hiçbir şey yoktur. Hatta bazıları Leia’nın bu erkek hikayesindeki kadın duruşundan ötürü, onun özellikle feminist bir karakter olarak yaratıldığı ile yorumlar bile yapar. Ancak Leia’yı canlandıran Carrie Fisher’a göre bu karakter senaryonun başından beri sevilen birisi değilmiş. Aktris ile yapılan röportajda senaristlerin, bu karakteri yaratmakta hayli zorlandığını söyler. Yani burada mevzu karakterin, beyazperdede seyirci odaklı hoşnutsuzluğundan çok yazarların onu kağıda dökmedeki problemidir. Bu yüzden karakter üzerindeki “sertlik ve kızgınlığı” ekleyerek bir çıkış yolu aradılar. Sonra da bunun Star Wars için çok fazla olduğunu düşünen yazarlar Leia’yı yumuşatmaya çalıştı. Bu değişimlerin neticesinde de aslında bu haliyle herkesin sevdiği Prenses Leila ortaya çıkmış oldu. O halde bu sorunlu yazım evresi için senaristlere teşekkür edelim. İyi ki Leia’yı başından beri “sevmemişsiniz.”





Ewoklar zararsız ve sevimli yaratıklardır

Uzaktan bakıldığında şirin birer peluş ayıcığa benzeyen bu sevimli yaratıklarımız aslında göründükleri kadar masum değillerdir. Hatta bu masum olmayan hallerini de film içinde yeterince görürüz. Belki de hayranlar onların ne yaptıklarına değil de sadece nasıl göründükleriyle ilgileniyorlardır. Bu yaratıkların yaratım evrelerine baktığımızda ise onları ilk başta birer Wookie olarak göreceğimizi itiraf etmeliyiz. Ancak bu fikir herhalde George Lucas’ın ticari aklına yatmamış olacak ki onları Wookielere göre oldukça küçültüp Ewokları meydana getirdi. Yine bu karakterlerin ilham noktalarından biri de Amerika’da uzunca bir süre yamyam olarak nitelenen Vietkonglardır. Yani onları Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin şekil değiştirmiş askerleri olarak görebiliriz. Amerikan zihniyetinden bu olaya dönüp bakarsak Ewokların aslında iyi mi kötü mü olduğuna da kesin olarak karar vermemiz gerçekten zor görünüyor.





Boba Fett, “Star Wars V”te (Empire Strikes Back) aramıza katıldı

Star Wars’ın yapımcıları Boba Fett’in bireysel bir filminin, 2020 yılında çıkacağını duyurmuşlardı. Bu tarih her ne kadar uzun bir süre olarak seyircilerin karşısında olsa da hayranlar, o zamana kadar birçok Star Wars filmi ile meşgul olacakları için 2020’yi beklemek muhtemelen düşündükleri kadar zor olmayacaktır. Şimdi Boba Fett’in şahsiyetine dönecek olursak birçoğumuz onu ilk defa, Star Wars’ın vizyona çıkan ikinci filminde gördüğümüzü düşüneceğiz. Ancak sinema filmleri arasında yayınlanan TV özel bölümlerinde Boba Fett’in geçmişine dair görüntüler vardı. Meraklıların Star Wars’ın, 1978 yapımlı “Holiday Special” adlı TV filmine bakmasını öneririz.



AHMET TOĞAÇ