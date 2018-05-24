24 Mayıs 2018 17:10 Star Wars hayranları bu haftasonu çok mutlu! Merakla beklenen Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi Cuma itibariyle sinemalarda





Sinema tarihinin en popüler uzay filmi serisi olan Star Wars'un yeni devam halkası Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi (Solo: A Star Wars Story) 25 Mayıs Cuma günü vizyona giriyor. Genç Han Solo ve yoldaşlarının maceralarını anlatan Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi sonunda bu Cuma hayranlarıyla kavuşacak.

Filmde dünyanın en iyisi olmaya karar veren genç Han Solo, kaçakçılık için toplanan bir ekibin üyesi oluyor ve can yoldaşı yardımcı pilotu Chewbacca ile güçlerini birleştiriyor. Lando Calrissian ve Qi'ra da Han Solo'ya eşlik ediyor.

Filmde Han Solo'yu Alden Ehrenreich, Lando Calrissian'ı Donald Glover ve Tobias Beckett'i Woody Harrelson canlandırıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Akıl Oyunları, Apollo 13 gibi filmler ile tanıdığımız iki Oscar'lı Ron Howard oturuyor. Filmin senaristleri ise Jon ve Lawrence Kasdan kardeşler.