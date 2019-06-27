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Sinema>  Sinema Haberleri
27 Haziran 2019 08:15

Star Wars Keri Rusell'ı ağlattı

Star Wars evrenine yeni giriş yapan ödüllü oyuncu Keri Russell, Star Wars: The Rise Of Skywalker filminin senaryosunu okurken gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi.


J.J. Abrams'ın bir kez daha yapımcı ve yönetmenliğini üstlendiği Star Wars serisinin dokuzuncu filmi hakkında haberler gelmeye devam ediyor. Uzun zaman Star Wars: Episode IX olarak anılan filmin resmi adı Star Wars: The Rise Of Skywalker olarak açıklanmıştı. Star Wars devam üçlemesinin üçüncü ve son halkası olan Star Wars: The Rise of Skywalker’ın oyuncu kadrosuna dahil olan Altın Küre ödüllü Amerikalı oyuncu Keri Russell, filmle ilgili kısa bir açıklama paylaştı. Görevimiz Tehlike 3, Garson Kız, Kalbini Dinle, Sınırda yaşayanlar, Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filmlerinde rol alan güzel yıldız senaryoyu ilk defa okuduğunda ağladığını söyledi. Aralarında filmin yapımcısı ve yönetmeni olan J.J. Abrams’ın da olduğu senaryo ekibi hakkında “Star Wars efsanesine çok saygı duyuyorlar. Özellikle J.J. Abrams seriyi başka bir şeye değiştirmeden ele alıyor.” dedi.



Star Wars: The Rise of Skywalker'ın oyuncu kadrosunda, önceki filmlerde olduğu gibi Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Kelly Marie Tran ve Domhnal Gleeson yer alıyor. Filmin kadrosuna Keri Russell gibi, Dominic Monaghan, Naomi Ackie gibi yeni isimler katıldı. Merakla beklenen filmin Türkiye’de 20 Aralık 2019 günü sinemalarda izleyicilerin karşısına çıkacak.





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