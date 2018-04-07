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7 Nisan 2018 10:42

Star Wars prömiyeri Cannes'da!

Solo: A Star Wars Story prömiyerini Cannes’da yapacak


Tüm dünyada 25 Mayıs 2018 tarihinde sinemalarda olacak ve merakla beklediğimizHan Solo spin-off’u Solo: A Star Wars Story / Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi, prömiyerini bundan 10 gün önce yani 15 Mayıs’ta Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirecek.


Genel olarak Star Wars evrenine yakışmayacağı tahmin edilen, beklentilerin düşük olduğu filmin böylesine prestijli bir festivalde ilk kez seyirci karşısına çıkacak olması, yapımcıların filmle ilgili bir sürprizi mi var diye düşündürüyor. Gerçi serinin 2002 yapımı “Klonlar’ın Saldırısı” ve 2005 yapımı “Sith’in İntikamı” filmleri de Cannes Film Festivali'nde yarışma dışı kategoride gösterilmişti. Fakat son üç Star Wars filmi prömiyerlerini Los Angeles’ta yaptı.


Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke, Woody Harrelson gibi isimlerin yer aldığı filmde ünlü karakter Han Solo'nun in pilot olma hedefiyle yola çıkışını görüyoruz. Bakalım neler olacak.


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    Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi
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