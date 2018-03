Star Wars setindeki büyük karmaşa

Star Wars 1977'de ilk kez yayınlandığında, çabucak tüm zamanların en ikonik filmlerinden biri haline geldi. Her nasılsa, kamera arkasında, çekimleri yaparken, pek çok akıl sır ermeyen olaylar ve geniş kapsamlı gariplikler belirdi ki etrafta kara bir büyünün dolaştığını düşünebilirdiniz.





Belli unsurlar çekim yapmayı imkansız hale getirdi

1976’nın Mart ayında çekimler, New Hope’nin Tatooine gezegenindeki sahneler ile başladı. George Lucas, problemlerin anında başladığı Tunus’ta çekimleri devam ettirmeye karar verdi. Çekimlerin ikinci gününde başlayan ağır yağmur, nerdeyse tüm işleri yapmayı imkanız hale getirdi. Bu yağmur için hiç mi alışıldık bir durum değil diye sorabilirsiniz. Ancak bu yağmur, Tunus’un o bölgesinde 50 yıldır ilk kez yağan bir kış yağmuruydu. Film ekibinin bu kısmındaki şanssızlık bir yana, prodüksiyon çok daha sonra kuruldu. Çünkü R2-D2 kostümünün kontrolü devamlı olarak arıza yaptı. 70’ler olduğu ve tüm teknolojinin pek de iler olmadığını göz önüne aldığınızda, tüm bir günü sadece R2-D2’nin birkaç adım attığı iki-üç saniyeyi çekmek için harcadılar.

C-3PO’yu canlandıran aktör Anthony Daniels, plastik kostümü giydiğinde, sadece iki adım attıktan sonra robotun sol bacağını parçalandı ve ayağını yaraladı. Rüzgar fırtınaları ile film ekipmanını mahveden kumlar, İngiltere’den beri kurulan seti yok ettiğinde çok daha fazla teknik sorunlar çıktı. Belli ki, George Lucas çekimleri özellikle kutsal ve gömülmüş topraklarda çekmeye karar vermiş. Prodüksiyon olduğu gibi Londra’daki Elstree Studio’larına taşındığında da işler pek gelişmedi. Çünkü oradaki ekip, işi çok ciddiye almadı ve yanlışlıkla bir patlamaya sebep oldu. Bir seti yok eden ve hastaneye bir erkek dublör gönderen bir patlama... Ekibin bir ihmalsizlik üzerine seti patlattığını hepimiz gözümüzün önünde canlandırabiliriz. Neticede bu durum çizgi filmlerden fazlası ile alışık olduğumuz bir şey.İlişki A New Hope ‘nin çekimleri sırasında başladı. Fisher henüz 19, Ford 33 yaşındaydı. Aynı zamanda evli ve iki çocuğu vardı. Fisher ilişkileri devam ederken, Ford’un ilginin dışında kaldığını itiraf etmişti: “Çok tecrübesizdim, ama onunla ilgili bir şeye güvendim. O çok nazikti.” İlişki sadece üç ay sürmüştü ve Fisher’a göre de hayli yoğundu. En azından şimdi, Han Solo’nun filmin dışında da “kaçakçılık” yaptığını biliyoruz. Harrison Ford, karısını 1979’da boşayacaktı. Ancak bu fırlamalığı hakkında söyleyeceği özel bir şey vardı. Fisher yakın bir zaman önce Graham Norton show’a çağırıldı. “Harrison ve ben bunun hakkında asla tekrardan konuşmadık. Onu çok görüyordum çünkü ikinci eşiyle çok yakın arkadaş olmuştuk ve hepimizin birlikte olduğu üç seferi hatırlıyorum. Tabi ki ben o duruma meyilli referanslar yapıyordum ama o sadece homurdanmakla yetiniyordu.”A New Hope’de olduğu gibi Empire Strikes Back, 1979’un Mart ayında çekimlere başladığında tarihsel hava problemleriyle karşılaştı. Kuzey Avrupa, tarihteki en şiddetli kışıyla karşı karşıyaydı. Aslında ilk bakıldığında çevredeki kar fırtınası ve zorlu şartlar, Hoth’un karlı gezegeni için kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir sahne dizaynı oluşturuyordu. Ancak çekimlerin çoğu sıfırın altındaki derecelerde yapılacaktı. Ki bu da herhangi bir ekipmanı kullanmayı imkansız hale getiriyordu. Peki bu durumda ekip ne yaptı? Pek çok sahneyi otellerinden birkaç adım uzaklıkta bir grup salak gibi çektiler, aktörler soğuktan ölümüne donarken. Bu bile çok zor hale geldiğinde, çekimler için Harrison Ford’u çağırmaya karar verdiler. Ford Londra’daydı, bu yüzden Oslo’ya trenle gitti. Ancak hiçbir tren, prodüksiyonun, o sırada konumlandığı Finse’ye gitmiyordu. Çünkü o sıralar Finse tam bir çığ bölgesiydi. Bu yüzden Ford, Finse’e gitmek için bir kar temizleme aracı almak zorunda kaldı. Yolculuğunu, dış çekimler için kaydetmemesi yazık olmuş. Filmde kullanılmaya değecek hayli planın çıkması kuvvetle muhtemeldi.Return of The Jedi için, Endor’un orman ayını mükemmel bir şekilde yakalamak için ekip kuzey Kalifornia’nın bir kasabası olan Crescent City’e gitti. Oradaki kocaman ormanlarda çekime başladı. Hemen sonra, bir dedikodu yayılmaya başladı. Chewbacca’yı canlandıran aktör Peter Mayhew, açık renk kıyafetler giymiş ekibin bir paçası tarafından eşlik edilmek durumunda kalmış. Çünkü efsanevi Yeti ya da diğer bir bilinen adıyla koca ayak olarak görülüp avcılar tarafından yanlışlıkla vurulmasından korkuluyordu. Bu hikaye ne kadar saçma gelirse gelsin, Pasifik Kuzeybatı ormanları Kocaayak’lara ateş etmeleriyle ilgili kötü bir üne sahipti. Bu yüzden aktörün ve ekibin yaşadığı çok gerçek bir korkuydu.AHMET TOĞAÇ