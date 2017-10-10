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10 Ekim 2017 10:00

Star Wars: Son Jedi'den yeni fragman

Star Wars: Son Jedi 15 Aralık 2017 tarihinde vizyona giriyor.

Heyecanla beklenen Star Wars: Son Jedi filminin Türkçe altyazılı yeni fragmanı yayınlandı.

Star Wars: Son Jedi filminde, Güç Uyanıyor’un kahramanları galaktik efsanelere katılıp Güç'ün asırlık sırlarını ve geçmişin şaşırtıcı keşiflerini çözen destansı bir maceraya atılıyor.

Fragmanda yaklaşık bir yıl önce 60 yaşında hayatını kaybeden Carrie Fisher'ı da Prenses Leia olarak tekrar görüyoruz.




Filmin başrollerini Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern ve Benicio Del Toro paylaşıyor.


Star Wars: Son Jedi, Rian Johnson tarafından yazıldı ve yönetildi, yapımcılığını Kathleen Kennedy ve Ram Bergman yaptı. Baş yapımcıları ise J.J. Abrams, Tom Karnowski ve Jason McGatlin.

Star Wars: Son Jedi 15 Aralık 2017 tarihinde vizyona giriyor.
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