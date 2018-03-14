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14 Mart 2018 12:40

Stephen Hawking hayatını kaybetti

Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.


Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti. Hawking, Albert Einstein'den sonraki en büyük dahi olarak kabul ediliyordu.


Hawking, ünlü gök bilimci ve fizikçi Galileo Galilei’in 300. ölüm yıldönümü olan 8 Ocak 1942’de dünyaya gelmişti. Hawking'in ölümü ise bir diğer ünlü fizikçi Albert Einstein'ın doğum gününe denk geldi. Stephen Hawking 1960’ların başında 21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalandı.


Mucizevi hayat hikayesinin anlatıldığı Her Şeyin Teorisi /The Theory of Everything adlı film 2015’te vizyona girmiş, aynı yıl profesörü canlandıran Eddie Redmayne en iyi erkek oyuncu Oscar’ına layık görülmüştü.


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    Her Şeyin Teorisi
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