2 Şubat 2018 09:41 Stephen King ve J. J. Abrams'lı yapımdan fragman yayınlandı Stephen King'in yazdığı It ile çıkış yakalayan Bill Skarsgard’ın kamera karşısına geçtiği ve J. J. Abrams'ın yer aldığı yapım, televizyon dünyasına hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor

Bill Skarsgard, Andre Holland, Jane Levy ve Scott Glenn gibi oyuncuların yer aldığı kadrosuyla, yazar seyirciyi karanlık ve aydınlık arasında bir seçim yapmaya davet ediyor. King'in romanlarının sinemaya uyarlanması oldukça alışık olunan bir durum. Ancakbu defa daha uzun soluklu bir serüven seyirciyi bekliyor.

King’in yarattığı efsanevi Maine kasabasında geçen dizi, yazarın Cujo, The Dark Half ve Needful Things gibi kitaplarına atıfta bulunuyor. Dizinin yapımcılığını ise Hulu üstleniyor. The Handmaid’s Tale ile büyük başarı yakalamışlardı. Yapım, Skarsgard’ın soluksuz bırakan Pennywise portresinin üstünü çizerek, yerini Shawshank Prisoner rolüne bırakıyor.

Dizinin ilk fragmanının aksine, hikâyenin farklı detaylarını gün yüzüne çıkaran video tansiyonu giderek yükseltiyor. Fragman korku dolu bir şehrin sırlarını çarpıcı bir şekilde ortaya döküyor. Fakat dizinin yayın tarihi belirsiz. Fragmana aşağıdan ulaşabilirsiniz.