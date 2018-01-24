Steven Spielberg hayranlarına müjde!

Oscar ödüllü yönetmen Spielberg'ün yönetmenliğini yapacağı Ernest Cline'in aynı adlı romanından Zak Penn ve Ernest Cline tarafından senaryolaştırılan bilim kurgu/aksiyon tadındaki Başlat: Ready Player One'dan yeni video yayınlandı.

Filmde 2045 yılında dünya kaos ve kargaşa içindedir. İnsanlar ise çareyi James Halliday’in yarattığı, büyüyen sanal gerçeklik evreni OASIS’te bulurlar. Ancak Halliday öldüğünde mirasını OASİS'te saklı olan dijital paskalya yumurtasını bulan kişiye verecekir. Herkes bunun için savaşırken hiç şans verilmeyen genç kahraman Wade Watts de bu yarışmaya katılmaya karar verir ve kendini gizemin, tehlikenin, keşfin fantastik evreninde, zorlu bir hazine avında bulur.

Oyuncu kadrosunda Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, T. J. Miller, Simon Pegg ve Mark Rylance gibi isimler yer alıyor. 30 Mart 2018'de izleyiciyle buluşacak olan filme dair özel videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.