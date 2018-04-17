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Sinema>  Sinema Haberleri
17 Nisan 2018 09:16

Steven Spielberg tüm filmleriyle gişe rekoru kıran yönetmen oldu!

Ready Player One'ın da başarısını eklediğimizde toplamda gişede 10 milyar dolarlık hasılat elde eden ilk yönetmen Spielberg oldu!



Ünlü yönetmen Steven Spielberg'in son on yılda en iyi açılış yapan filmi olan Ready Player One, Spielberg'ün önceki gişe başarılarıyla birleştirildiğinde kendisine rekor kırdırttı.


Jurassic Park,” “E.T.,” “Close Encounters of the Third Kind,” Schindler’s List,” “Jaws,” ve tüm “Indiana Jones” serisinin gişe başarılarını düşünürsek, çok da şaşırtıcı olmasa gerek bu rakam: 10 milyar dolar!


Ready Player One'dan sonra rakamı yükselten diğer iki film E.T ve Jaws.


Tüm filmlerinin toplam hasılat rakamı anlamında Peter Jackson, Spielberg'i takip eden isim. Filmlerinin kazancı dünya çapında 6 milyar dolara yaklaşmış.


Ne diyelim, kazancınız bol, yaratıcılığınız daim olsun ustalar.


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