Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
28 Ocak 2018 16:57

Steven Spielberg'den Indiana Jones 5 geliyor!

West Side Story 5 için oyuncu arayışında olan Steven Spielberg’in bir sonraki projesi belli oldu.

Son dönemde çektiği iki film The Post ve Ready Player One ile yeniden üretken olduğu bir dönemde olan yönetmen Steven Spielberg‘in bir sonraki projesi belli oldu. The Hollywood Reporter‘ın haberine göre, 1961 tarihli müzikal West Side Story‘i yeniden çekmek isteyen usta yönetmen, film için uygun oyuncu arayışına başlamış durumda.

Ancak yapımcı kimliği de olduğu için oyuncu seçimi konusunda çok titiz olduğu bilinen Spielberg, bu yeniden çevrim projesi için özellikle İspanyolca konuşabilen ve doğal olarak iyi şarkı söyleyebilen oyuncular istiyor.
Müzikal için hazırlık süresi daha uzun olacağı için ilk önce Indiana Jones 5’i çekmeyi hedefleyen yönetmenin planı, 2019’da 77 yaşına girecek olan Harrison Ford‘un önderliğinde çekimlere başlamak ve filmi Disney’in kısa bir süre önce açıkladığı 10 Temmuz 2020 vizyon tarihine yetiştirmek.
Serinin 2008’de vizyona giren 4. filmi Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull‘dan 12 yıl sonra vizyona girecek olan 5. film, Ford’un son dönemde geri döndüğü ve büyük ihtimalle bayrağı daha genç bir oyuncuya devredeceği bir başka ünlü film serisi olacak gibi gözüküyor.
Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir