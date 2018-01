Steven Spielberg'den Indiana Jones 5 geliyor!

Son dönemde çektiği iki film The Post ve Ready Player One ile yeniden üretken olduğu bir dönemde olan yönetmen Steven Spielberg‘in bir sonraki projesi belli oldu. The Hollywood Reporter‘ın haberine göre, 1961 tarihli müzikal West Side Story‘i yeniden çekmek isteyen usta yönetmen, film için uygun oyuncu arayışına başlamış durumda.

Ancak yapımcı kimliği de olduğu için oyuncu seçimi konusunda çok titiz olduğu bilinen Spielberg, bu yeniden çevrim projesi için özellikle İspanyolca konuşabilen ve doğal olarak iyi şarkı söyleyebilen oyuncular istiyor.