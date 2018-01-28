Son dönemde çektiği iki film The Post ve Ready Player One ile yeniden üretken olduğu bir dönemde olan yönetmen Steven Spielberg‘in bir sonraki projesi belli oldu. The Hollywood Reporter‘ın haberine göre, 1961 tarihli müzikal West Side Story‘i yeniden çekmek isteyen usta yönetmen, film için uygun oyuncu arayışına başlamış durumda.
28 Ocak 2018 16:57
Steven Spielberg'den Indiana Jones 5 geliyor!
West Side Story 5 için oyuncu arayışında olan Steven Spielberg’in bir sonraki projesi belli oldu.
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Steven Spielberg'den Indiana Jones 5 geliyor!
West Side Story 5 için oyuncu arayışında olan Steven Spielberg’in bir sonraki projesi belli oldu.