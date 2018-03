17 Mayıs 2016 23:36 Steven Spielberg'den insan canlısı bir dev Spielberg'in son filmi The BFG'nin fragmanı yayınlandı.

Steven Spielberg'ün bir Roald Dahl klasiği olan The BFG'nin fragmanı yayınlandı. Başkarakterimiz bir dev. Hem de dev 7 küsür metre boyunda keskin bir koku alma yeteneği olan bir dev. Ancak ülkesindeki öteki devlerden biraz farklı. Çünkü o diğerlerine göre dost canlısı birisi.







Film, bu dev ile karşılaşan bir kızın hikayesini anlatıyor. İnsan yiyen devlerin olduğu ülkeye varan Sophie kendisini mağaraya götüren devden korkar ancak bu devin aslında fazlasıyla kibar olduğunu fark eder. Ardından gelecek fantastik olaylar da muhakkak seyircinin hikayeye kapılmasını sağlayacaktır.







Spielberg film hakkında: "Bu dostluk, sadakat ve dostlarını koruma hakkında bir film. Ve bu hikaye bize gösteriyor ki küçük bir kız bile büyük bir devin en büyük problemlerini çözmesinde ona yardımcı olabilir."







Neredeyse her çektiği film ile insanları kendisine hayran bırakan, 3 kez Oscar'lı yönetmen Steven Spielberg, E.T.'de çalıştığı senarist Melissa Mathison ile bu filmde de beraberdi. Fakat ne yazık ki Mathison 4 Kasım 2015'teki ölümü bu beraberliği zorunlu olarak sonlandırdı.







BFG'yi, Spielberg'in son filmi olan ve 35mm film kamerası ile çekilen "Casuslar Köprüsü" ile en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında ödül alan Mark Rylance canlandırıyor. Ayrıca Rebecca Hall, Bill Hader ve Jemaine Clement gibi son dönemlerin yükselen profildeki oyuncuları da filmde rol alıyor. Film, küçük kız Sophie karakterini canlandıracak Ruby Barnhill'in için ilk sinema deneyimi olacak.







"Charlie'nin Çikolata Fabrikası" ve "Fantastic Mr.Fox" gibi filmlerin de orjinal hikayelerinin sahibi olan Robert Dahl'ın romanından uyarlanan "The BFG", 1 Temmuz 2016'da Amerika ile beraber Türkiye'de de vizyona girecek.







AHMET TOĞAÇ