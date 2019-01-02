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Sinema>  Sinema Haberleri
2 Ocak 2019 10:01

Stranger Things 3. sezon tarihi belli oldu

Netflix’in sevilen yapımlarından Stranger Things üçüncü sezonuyla 4 Temmuz 2019’da kaldığı yerden devam ediyor.


Stranger Things üçüncü sezonuyla geri dönüyor.4 Temmuz 2019'da Netflix'te yayınlanacak olan dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.


Yeni sezonda hikayenin 1985 yazına odaklanacağına dair ipucu veren tanıtım videosunda Stranger Things 3. sezonun 4 Temmuz 2019'da yayınlanacağı duyuruldu.



Netflix yönetici Cindy Holland'dangeçtiğimiz aylarda Stranger Things 3. sezonunun ertelendiğini söylemiş, yeni sezonun2019 yazında geleceğini açıklamıştı. Holland dizi ile ilgili, "El emeği ürünü bir dizi. Duffer Kardeşler ve Shawn Levy çok sıkı çalışıyorlar ve geçtiğimiz sezondan çok daha iyi ve büyük bir şey yapmak için çalışıyorlar. Bunun içinde daha fazla zaman istiyorlar. Bence bu olağanüstü bir sezon olacak ve beklediğimize değecek.” ifadesini kullanmıştı.



STRANGER THINGS KONUSU


Bir nesli esir alan 80'li yıllar klasiğine saygı duruşu niteliğindeki Stranger Things, genç bir çocuğun sırra kadem bastığı 1983 yılı Indiana'sında geçiyor. Arkadaşları, ailesi ve yerel polis yanıtlar bulmaya çalışırken; kendilerini çok gizli devlet deneyleri, korkutucu doğaüstü güçler ve oldukça tuhaf bir kızı içeren sıra dışı bir gizemin içinde bulurlar.


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