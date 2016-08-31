Stranger Things, ikinci sezon onayını aldı

Yakın zamanda yayınlanan ilk sezonuyla harikalar yaratan, büyük bir ilgi uyandırıp oldukça güçlü bir fenomene dönüşen Stranger Things, yeni sezon duyurusu yaptı. Önce Variety'nin girdiği haber, daha sonra da dizinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklama, Stranger Things'in ikinci sezonunun duyurusu niteliğini taşıyor.









Dizi, bu yazın önemli keşiflerinden biri oldu ve ikinci sezonunun, birinci sezondan hemen sonra açıklanması oldukça büyük bir şaşkınlık yarattı. Variety'e, dizi çalışanlarının yaptığı açıklamaya göre çalışmalar yakın zamanda başlamış durumda. 2017'de yayınlanacak ikinci sezon, dokuz bölüm içerecek. Birinci sezonun sekiz bölümden oluştupunu da belirtmek gerek bu noktada. Duffer Kardeşler, ikinci sezonda da yazar olarak ekipte yer alacak.

Dizinin başrolü Winona Ryder'ın ilk büyük televizyon rolü, Stranger Things'teydi. İlk sezonda David Harbour, Matthew Modine, Finn Woffhard, Natalia Dyer, Cara Buono, Charlie Heaton, Noah Schnapp, Millie Brown, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Joe Chrest, Joe Keery, Rob Morgan, Ross Partridge, Shannon Purser, John Paul Reynolds, Mark Steger gibi isimlerde seti paylaştı. İkinci sezonda hangi oyuncuların kadroya alınacağıyla ilgili ise henüz bir açıklama yok.

Dizi, genç bir erkek çocuğun ortadan kaybolmasıyla başlıyor. Telekinetik yetenekleri olan bir gencin arkadaşlarına bu genci bulabilmeleri için yardım etmesini anlatıyordu. Bununla birlikte polis ve gencin kardeşi de kendi araştırmalarını sürdürüyordu.

Yaz başında Stranger Things'in yaratıcıları Matt ve Ross Duffer, ikinci sezonla ilgili Variety'e verdikleri bir röportajda konuşmuştu. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Televizyon Eleştirmenleri Birliği'nin basın turunda yaptıkları bir açıklamada da anlatacakları daha çok şey olduğunu söylemişti. Bununla birlikte kendileri için izleyiciyi tatmin etmenin önemli bir nokta olduğunu da vurgulamışlardı.

İkinci sezon 2017'de izleyicileriyle buluşacak, öyle görünüyor ki izleyicileri tatmin etmek yine Stranger Things'in en önemli amaçlarından birisi olacak.