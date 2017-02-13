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Sinema>  Sinema Haberleri
13 Şubat 2017 15:37

Stranger Things, ikinci sezona pekala hazır

Netflix'in 2016'yı kasıp kavuran dizisi yepyeni sezonunu 2017 Cadılar Bayramında yayınlayacak.

Stranger Things geçen senenin en çok izlenen ve ses getiren yapımlarından birisi oldu. İlk 16 gününde 8.2 milyon kişi dizinin ilk sezonunu izledi. İkinci sezonunu alan Stranger Things, aslında pek de beklenmeyen bir şey gerçekleştirdi denemez bu nedenle.





Geçtiğimiz günlerde ikinci sezon fragmanı yayınlanan Stranger Things, hayranlarının yine kalp atışlarını hızlandırdı. 1984 yılının cadılar bayramında geçeceği anlaşılan dizi, bu yıl cadılar bayramında izleyicilerle buluşacak. Dizinin yaratıcılarından Matt Duffer, Entertainment Weekly'e verdiği röportajda "(Will Byers) Tersyüz'den görüntüler görecek -esas soru da bu görüntülerin gerçek olup olmadığı." diyordu. Fragmanda da bunu anlayabiliyoruz.








Bu röportajla birlikte, yeni sezondan görüntülerin de yakın zamanda paylaşıldığını belirtmeliyiz. Yeni sezon görüntüleri pekala etkileyici duruyor.
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