Stranger Things geçen senenin en çok izlenen ve ses getiren yapımlarından birisi oldu. İlk 16 gününde 8.2 milyon kişi dizinin ilk sezonunu izledi. İkinci sezonunu alan Stranger Things, aslında pek de beklenmeyen bir şey gerçekleştirdi denemez bu nedenle.
13 Şubat 2017 15:37
Stranger Things, ikinci sezona pekala hazır
Netflix'in 2016'yı kasıp kavuran dizisi yepyeni sezonunu 2017 Cadılar Bayramında yayınlayacak.
Stranger Things geçen senenin en çok izlenen ve ses getiren yapımlarından birisi oldu. İlk 16 gününde 8.2 milyon kişi dizinin ilk sezonunu izledi. İkinci sezonunu alan Stranger Things, aslında pek de beklenmeyen bir şey gerçekleştirdi denemez bu nedenle.
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