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2 Nisan 2018 10:20

Stranger Things yapımcısının filmi The Darkest Minds ilk fragman!

Distopik filmden ilk görüntüler...


Alexandra Bracken'ın gençlik roman serisinden uyarlanan filmde başroldeki Ruby karakterini Açlık Oyunları serisinin genç Rue'su olarak ünlenen Amandla Stenberg canlandırıyor. Film, konusu itibariyle de Açlık Oyunları'na benziyor.


Ruby Amerika'daki gençleri teker teker öldüren korkunç vebada hayatta kalabilmeyi başarır. Hayatta kalabilenler değişik güçlere sahip olanlardır. Onlar sadece renklerle tanımlanırlar; yeşiller (ileri zekalı), maviler (telekinetik), sarılar (elektrik kontrol), turuncular (zihni kontrol) ve kırmızılar (ateş kontrol). Ruby turuncudur. Devletin korkunç bir tesisi olan Thurmond'a kendisi gibi olan çocukların yanına gönderilir. Ruby, bu korkunç yerden çocukların yardımıyla kaçar ve olaylar gelişir.


Stranger Things yapımcısı Shawn Levy'nin son projesi The Darkest Minds'da yönetmen koltuğuna ise Kung Fu Panda serisinin 2. ve 3. filmlerinde yönetmenlik yapmış olan Jennifer Yuh Nelson oturuyor. Filmden ilk kareler ve fragman yayınlandı, izliyoruz.


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    Açlık Oyunları

    Stranger Things
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